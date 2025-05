Adli saluta Firenze: ritorno al Milan dopo un anno intenso

Il centrocampista francese conclude l’esperienza in viola con parole di gratitudine e affetto

Un addio carico di emozioni

Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000, conclude la sua esperienza alla Fiorentina e fa ritorno al Milan. Il club toscano ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 10,5 milioni di euro, al termine del prestito annuale. Adli ha voluto salutare Firenze con un messaggio sentito sui social, ringraziando compagni, staff tecnico e tifosi per l’accoglienza e il supporto ricevuti durante la stagione. Ha descritto il gruppo come “straordinario” e ha espresso gratitudine per le emozioni vissute, sottolineando il legame creato con l’ambiente viola.

Un anno di crescita personale e professionale

Arrivato a Firenze nell’estate 2024, Adli ha trovato spazio e fiducia sotto la guida di Raffaele Palladino. Durante la stagione, ha messo a segno gol importanti, tra cui quello in Conference League contro i gallesi del The New Saints e la rete decisiva nella vittoria contro il Milan in campionato. Il suo contributo è stato apprezzato sia in campo che fuori, dimostrando professionalità e spirito di squadra. Nonostante un infortunio che lo ha tenuto ai box per alcune settimane, Adli ha ricevuto il sostegno dello staff medico e dei compagni, rafforzando il suo legame con il club.

Con il ritorno al Milan, Adli si prepara a una nuova fase della sua carriera, portando con sé l’esperienza maturata a Firenze. Il suo percorso in viola rimarrà un capitolo significativo, segnato da crescita e riconoscenza reciproca.