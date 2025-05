De Laurentiis saluta Conte: “Successi meritati nella sua carriera”

Il presidente del Napoli esprime gratitudine al tecnico salentino per la conquista del secondo scudetto in tre anni, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni professionali.

Un saluto carico di riconoscenza

Aurelio De Laurentiis ha voluto rendere omaggio ad Antonio Conte durante la serata conclusiva delle celebrazioni per il titolo di campioni d’Italia. Il presidente del Napoli ha sottolineato come il tecnico salentino abbia saputo risollevare una squadra reduce da una stagione deludente, riportandola ai vertici del calcio italiano. Nonostante le difficoltà incontrate, tra cui infortuni e cessioni importanti, Conte è riuscito a guidare la squadra alla conquista del secondo scudetto in tre anni, dimostrando grande capacità tattica e adattabilità.

Un futuro incerto per Conte

Nonostante il successo ottenuto, il futuro di Antonio Conte al Napoli appare incerto. Il tecnico, sotto contratto fino al 2027, ha espresso alcune perplessità riguardo la gestione del club, suscitando reazioni contrastanti all’interno dell’ambiente partenopeo. De Laurentiis ha dichiarato di augurarsi che Conte continui a ottenere successi nella sua carriera, riconoscendo il suo impegno e la sua dedizione al lavoro. In attesa di sviluppi, il presidente ha annunciato la realizzazione di un film che racconterà la stagione appena conclusa, con l’obiettivo di celebrare i trionfi della squadra e il percorso intrapreso insieme al tecnico salentino.

Il saluto di De Laurentiis a Conte rappresenta un riconoscimento pubblico per il lavoro svolto dal tecnico e un augurio per il suo futuro professionale, indipendentemente dalle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.