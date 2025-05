Gasperini-Roma: un progetto ambizioso per il futuro giallorosso

Il tecnico dell’Atalanta è in cima alla lista dei desideri della Roma per guidare un nuovo ciclo vincente

Perché la Roma punta su Gasperini

Con l’addio imminente di Claudio Ranieri alla panchina della Roma, la dirigenza giallorossa è alla ricerca di un allenatore capace di inaugurare un nuovo ciclo vincente. Gian Piero Gasperini emerge come il candidato ideale grazie alla sua comprovata abilità nel valorizzare giovani talenti e nel costruire squadre competitive. Durante la sua lunga esperienza all’Atalanta, ha dimostrato di saper lavorare con risorse limitate, portando la squadra a risultati storici, tra cui la vittoria dell’Europa League nella stagione 2023-2024.

La visione della Roma è quella di affidarsi a un tecnico che possa sviluppare un progetto a lungo termine, puntando sulla crescita dei giovani e sulla sostenibilità economica attraverso la valorizzazione e la rivendita dei giocatori. Gasperini, con il suo stile di gioco aggressivo e propositivo, rappresenta la figura adatta per realizzare questa strategia.

Situazione contrattuale e prospettive

Attualmente, Gasperini ha un contratto con l’Atalanta fino al 2026. Tuttavia, dopo nove anni alla guida della squadra bergamasca, il tecnico potrebbe essere pronto per una nuova sfida. La società nerazzurra ha già proposto un rinnovo con un significativo aumento dell’ingaggio, ma Gasperini sta valutando attentamente il suo futuro, lasciando aperte le porte a un possibile trasferimento.

La Roma, dal canto suo, vede in Gasperini l’allenatore ideale per guidare una squadra giovane e ambiziosa, capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni del tecnico e dalle trattative tra le due società.