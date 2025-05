Cristiano Ronaldo pronto a salutare l’Al-Nassr: futuro ancora da scrivere

Il campione portoghese potrebbe dire addio all’Arabia Saudita dopo una stagione intensa. Spunta l’ipotesi Mondiale per Club.

Un ciclo che si chiude

Cristiano Ronaldo sarebbe ormai vicino alla fine della sua esperienza con l’Al-Nassr. L’avventura in Arabia Saudita, iniziata con entusiasmo e grandi aspettative, sembra destinata a concludersi al termine di questa stagione. Nonostante i numeri personali restino impressionanti, il fuoriclasse portoghese ritiene chiuso il capitolo saudita e starebbe valutando nuove opportunità per il futuro.

Secondo indiscrezioni, Ronaldo avrebbe comunicato a persone vicine la sua intenzione di non proseguire con il club gialloblù, nonostante un contratto ancora valido. La decisione sarebbe maturata per una serie di fattori, tra cui il desiderio di confrontarsi nuovamente con contesti più competitivi, in linea con le sue ambizioni personali e professionali.

L’ipotesi Mondiale per Club e un futuro aperto

Tra le possibili destinazioni, una suggestione prende quota: la partecipazione al nuovo Mondiale per Club del 2025. Il torneo, che vedrà coinvolte le migliori squadre del panorama internazionale, potrebbe rappresentare per Ronaldo una vetrina ideale per chiudere la carriera ai massimi livelli. Alcune squadre già qualificate avrebbero manifestato interesse nei confronti dell’attaccante portoghese, consapevoli del valore tecnico e mediatico che rappresenta.

Non si esclude nemmeno un clamoroso ritorno in Europa, anche se le possibilità restano legate a fattori economici e di progetto tecnico. Ronaldo, pur avendo 40 anni all’orizzonte, mantiene uno stato di forma eccellente e un impatto notevole in campo e fuori. L’ultima parola, come spesso accaduto nella sua carriera, spetterà a lui.

Nel frattempo, l’Al-Nassr si prepara a salutare la sua stella più brillante, consapevole di quanto abbia contribuito alla crescita del calcio saudita sotto il profilo dell’attenzione mediatica e commerciale.