Tensione a Napoli: notte agitata per il Cagliari

I tifosi partenopei disturbano il riposo degli avversari alla vigilia della sfida scudetto

Assedio notturno all’hotel del Cagliari

Nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2025, un gruppo di sostenitori del Napoli si è radunato davanti all’Hotel Palazzo Esedra, situato nel quartiere Fuorigrotta, dove alloggia la squadra del Cagliari. L’obiettivo era chiaro: disturbare il sonno dei giocatori sardi alla vigilia della decisiva partita di campionato contro il Napoli. I tifosi hanno suonato clacson, esploso petardi e acceso fumogeni, creando un’atmosfera infernale che ha interrotto la quiete notturna.

Questo episodio si inserisce in un clima di grande tensione, con il Napoli in testa alla classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter. La partita contro il Cagliari rappresenta l’ultimo ostacolo per la conquista del quarto scudetto nella storia del club partenopeo.

Clima teso in città

La città di Napoli vive un momento di grande attesa e nervosismo. Lo striscione “Notte prima dell’esame”, esposto fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona, sintetizza l’ansia e la speranza dei tifosi. A differenza di due anni fa, quando la vittoria del campionato era quasi certa con mesi di anticipo, quest’anno tutto si decide all’ultima giornata. La tensione è palpabile, e gesti come quello dei tifosi sotto l’hotel del Cagliari ne sono una manifestazione evidente.

Nonostante il clamore, la situazione è tornata alla normalità senza ulteriori incidenti. Resta da vedere se questa azione avrà avuto un impatto psicologico sui giocatori del Cagliari e se influenzerà l’esito della partita.