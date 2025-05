L’attaccante del Cagliari si prepara all’ultima sfida stagionale con determinazione e riflette sul proprio percorso di crescita.

Piccoli: “Il campionato non è ancora finito”

Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, ha espresso la sua determinazione in vista dell’ultima partita della stagione, sottolineando che il campionato non è ancora concluso. Con 10 gol realizzati in Serie A, il giovane centravanti si è distinto per la sua efficacia sotto porta, dimostrando una notevole crescita personale e professionale.

“Tutto è cominciato in Coppa Italia il 12 agosto, quando feci due goal alla Carrarese… E non si è ancora chiuso. Perché manca una partita e io voglio dare tutto fino alla fine”, ha dichiarato Piccoli, evidenziando la sua voglia di contribuire fino all’ultimo minuto della stagione.

Il giocatore ha anche parlato dei suoi gol più significativi, menzionando in particolare quelli contro la Lazio e il Monza, che hanno avuto un impatto importante per la squadra.

Riconoscimenti e prospettive future

Piccoli ha ricevuto elogi da parte del compagno di squadra Leonardo Pavoletti, che lo ha definito un attaccante completo. Il giovane ha riconosciuto l’importanza dei consigli ricevuti da Pavoletti e ha sottolineato quanto abbia imparato da lui, soprattutto nei colpi di testa.

“Pavoletti ha detto che io sono diventato un attaccate completo? Lo ringrazio per quello che ha detto, ma soprattutto per quello che ogni giorno fa per me e per i consigli che mi dà”, ha affermato Piccoli.

Il futuro dell’attaccante è ancora incerto, con il Cagliari che detiene un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Tuttavia, alcune voci di mercato lo collegano al Milan, anche se Piccoli ha chiarito di non voler essere considerato un attaccante di riserva.

Con l’ultima partita della stagione all’orizzonte, Piccoli è determinato a concludere il campionato nel miglior modo possibile, continuando a dimostrare il suo valore sul campo.