Como-Inter: sfida decisiva per lo scudetto

Nell’ultima giornata di Serie A, l’Inter affronta il Como in una partita che potrebbe valere il titolo

Ultimo atto al Sinigaglia

Venerdì 23 maggio 2025, alle ore 20:45, lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como sarà teatro dell’ultima e decisiva giornata di Serie A. L’Inter, attualmente seconda in classifica con un punto di distacco dal Napoli, affronta il Como in una partita che potrebbe determinare l’assegnazione dello scudetto. I nerazzurri, reduci dal pareggio per 2-2 contro la Lazio, sono chiamati a vincere e sperare in un passo falso dei partenopei per conquistare il titolo.

Probabili formazioni e dove vederla

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Butez in porta; Vojvoda, Jack, Kempf e Valle in difesa; Perrone e Da Cunha a centrocampo; Nico Paz, Caqueret e Strefezza a supporto dell’unica punta Douvikas. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, potrebbe optare per un 3-5-2: Martinez tra i pali; Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto in difesa; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski e Dimarco a centrocampo; Taremi e Correa in attacco.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile tramite l’app su smart TV, console di gioco, dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e anche tramite Amazon Prime Video nella sezione “Prime Channels”. Per la visione in streaming, l’app di DAZN è disponibile su smartphone, tablet e browser web.

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.