Napoli-Cagliari: la sfida scudetto si decide al Maradona

Stasera alle 20:45, il Napoli affronta il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A: una vittoria garantirebbe agli azzurri il quarto titolo nazionale

Dove seguire la partita

Il match tra Napoli e Cagliari sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita tramite l’app disponibile su smart TV, console di gioco (PlayStation, Xbox), dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, TIMVISION Box, oppure in streaming su smartphone, tablet e PC. Inoltre, per gli abbonati Sky che hanno attivato il servizio ‘Zona DAZN’, la gara sarà visibile anche sul canale 214 del decoder satellitare .

Probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori.

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Piccoli, Viola.

Il tecnico azzurro Antonio Conte dovrà seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica. Tra gli indisponibili per il Napoli figurano Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka. Nel Cagliari, assenti Caprile, Gaetano, Pavoletti, Felici e Luvumbo .

Con un solo punto di vantaggio sull’Inter, il Napoli ha l’opportunità di conquistare lo scudetto senza dover dipendere dal risultato dei nerazzurri. Una vittoria contro il Cagliari, già salvo, consegnerebbe agli azzurri il quarto titolo della loro storia .