Come non detto, quella è la porta: A GIUGNO HAI CHIUSO con noi I IBRA approva, RIVOLUZIONE MILAN in estate

L’inattesa eliminazione ai play off di Champions contro il Feyenoord apre la crisi in casa Milan. La società ha preso una decisione drastica

Uno schiaffo in pieno volto che fa molto male, anche perché arrivato quando nessuno se lo aspettava. In casa Milan ha avuto questo effetto la clamorosa eliminazione ai play off di Champions League: l’1-1 del Meazza nel match di ritorno contro il Feyenoord ha infatti premiato gli olandesi.

Non è bastata una partenza sprint coincisa con il gol al 1′ del grande ex della gara, Santiago Gimenez, per indirizzare la qualificazione agli ottavi di finale dalla parte dei rossoneri. Leao e compagni hanno più volte sfiorato il raddoppio nel primo tempo chiuso con un solo gol di vantaggio.

All’inizio della ripresa l’episodio chiave, la svolta che ha invece favorito la squadra di Rotterdam: l’espulsione per doppio giallo di Theo Hernandez, autore di una scellerata simulazione colta in pieno dal direttore di gara.

Da quel momento gli ospiti hanno preso coraggio e a poco più di un quarto d’ora dalla fine hanno realizzato la rete decisiva del pareggio. Il Milan esce così dalla più importante competizione europea con tanto rammarico e molta rabbia.

Milan, Cardinale è una furia: lo sfogo in diretta

Inutile sottolineare come il clima che si respira all’interno del centro sportivo di Milanello non sia dei migliori, tutt’altro. Il proprietario e presidente del club, Gerry Cardinale, avrebbe avuto un confronto piuttosto acceso con la dirigenza in una turbolenta conference call.

Sia l’amministratore delegato Furlani che il super consulente Zlatan Ibrahimovic hanno espresso delusione e rammarico al business man americano, il quale ha dettato la linea da qui a giugno: per salvare la stagione è obbligatorio centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan, Ibrahimovic taglia la testa al toro: scelto l’erede di Conceicao

Il futuro di Sergio Conceicao è appeso a un filo: secondo alcune fonti molto vicine alla società nel caso in cui anche l’obiettivo minimo dovesse saltare il tecnico portoghese non verrebbe confermato per la prossima stagione.

Di conseguenza non si può affatto escludere l’arrivo del terzo allenatore in poco meno di un anno. È anche probabile che a quel punto Ibrahimovic e Moncada possano optare per un profilo più sicuro, un tecnico di provata esperienza sia in Serie A che in ambito internazionale. A tal proposito già circolano i nomi di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri.