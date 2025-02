UFFICIALE – “Ci ritiriamo dal campionato”: fax inviato in Federazione, pratica avviata I Disonore per tutto il calcio italiano

Una notizia incredibile piomba con la forza di un uragano su tutto il calcio italiano. Il comunicato non lascia dubbi, il ritiro è deciso

Il calcio italiano rischia di essere travolto da un ennesimo scandalo, un’altra vicenda dai contorni tutt’altro che definiti. Capita spesso purtroppo che lo sport più amato dagli italiani debba fare i conti con qualche storia assai poco chiara e quanto mai inquietante.

In questi ultimi mesi a finire sotto le luci dei riflettori sono stati gli errori, o forse sarebbe meglio definirli orrori, commessi da una classe arbitrale sempre più incerta e confusa. Sia in Italia che in Europa i fischietti collezionano sviste a raffica con tutte e conseguenze del caso.

Non è un caso che proprio negli ultimi giorni da parte dei vertici della Lega di Serie A e della stessa FIGC sia arrivata una chiara apertura all’ipotesi di introdurre il VAR a chiamata, come richiesto da tempo da dirigenti di club e allenatori.

I problemi del nostro calcio però non riguardano solo le prestazioni scadenti degli arbitri. Molte società, dalla Serie A fino alle categorie inferiori, continuano ad affrontare gravi e tutt’ora irrisolti problemi economici.

FIGC, il comunicato parla chiaro: “Non ce la facciamo più”

In queste ultime ore c’è una squadra storica del nostro calcio che ha annunciato il clamoroso ritiro dal suo campionato di appartenenza. La notizia ha lasciato senza parole migliaia di tifosi che si ritrovano orfani dei propri colori.

La lunga e struggente dichiarazione con tanto di annuncio da parte dell’amministratore delegato ha gettato nello sconforto i sostenitori di un club che in Sicilia ha sempre goduto di un seguito molto importante.

Serie D, l’annuncio commuove tutti: così non si può andare avanti

“Libero tutto lo staff tecnico, non ci sono più i presupposti per continuare“, ha esordito in questo modo in conferenza stampa l’amministratore delegato dell’Akragas calcio Graziano Strano il quale ha poi annunciato una serie di dimissioni a raffica e la decisione, drastica e definitiva, di ritirare i biancazzurri dal campionato di Serie D. Un torneo nel quale gli agrigentini occupano un malinconico ultimo posto in classifica.

“Abbiamo deciso, noi ci dimettiamo. Mi faccio portavoce del direttore sportivo Giuseppe Cammarata, di Francesco Nobile, del segretario Gaetano Di Caro, di Maurizio Capraro, Davide Sardo e di tutti i collaboratori come Flavio Bellomo. Noi ci dimettiamo, non abbiamo più intenzione di continuare – ha annunciato Strano – . Poi se ci sarà da parte della proprietà la voglia di continuare, lo facciano. A noi non sta bene però, perché il nostro desiderio a questo punto, per come si stanno mettendo le cose, è ritirare la squadra“.