RED BULL in SERIE A: documenti pronti da subito I Accordo sullo Stadio e STRALCIO DEI DEBITI, il primo step prima dello sbarco

Il colosso delle bevande energetiche Red Bull starebbe per acquistare uno storico club di Serie A. Decisiva in proposito la mossa del sindaco

Il calcio italiano, nonostante tutti i problemi in primis di natura economica che ne limitano pesantemente la crescita, continua a far gola agli investitori stranieri. Ormai non si contano i club di proprietà di fondi ed imprenditori provenienti dall’estero, sia in Serie A che in Serie B.

Finora la moneta servita ad acquistare le società italiane è soprattutto il dollaro. Parlano inglese con lo slang americano i business man e i fondi di investimento che dal 2011 ad oggi hanno lanciato un vero e proprio assalto ai club del nostro Paese.

Ad eccezione di Juventus, Napoli e Lazio le società più illustri del nostro campionato hanno proprietari stranieri. E in prospettiva futura anche bianconeri, partenopei e capitolini sembrano destinati a fare la stessa fine.

Intanto nelle prossime settimane un’altra squadra storica del calcio italiano potrebbe parlare una lingua diversa dall’italiano. Non l’inglese questa volta, ma il tedesco. Il gruppo Red Bull infatti, il colosso produttore delle celebre bevanda energetica, sta seriamente pensando di sbarcare in Serie A.

Red Bull, non solo Formula Uno e calcio tedesco: ecco la Serie A

In realtà il gruppo è famoso per aver dato vita alla scuderia di Formula Uno più vincente degli ultimi vent’anni. La Red Bull dal 2010 ad oggi ha infatti conquistato otto titoli mondiali, quattro con Sebastian Vettel e altrettanti con Max Verstappen.

Nel calcio il Red Bull Lipsia e il Salisburgo sono club forse non vincenti, ma senza dubbio competitivi in realtà peraltro molto complesse. Ora però il colosso austriaco avrebbe deciso di investire anche in Italia in una squadra che ad oggi è ancora ‘italiana’.

Serie A, la Red Bull ha deciso: vogliono comprare il club

La società nel mirino del gruppo austriaco è il Torino, il cui presidente Urbano Cairo ha aperto da tempo a una cessione in tempi relativamente brevi. L’imprenditore a capo del Gruppo Rizzoli ha infatti dichiarato tempo fa di essere pronto a trattare la vendita dello storico club granata, a patto che l’interlocutore abbia i mezzi per trasformare il Torino in un club di altissimo livello.

A rendere più agevole l’operazione è la decisione del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, di inoltrare un’istanza formale all’Agenzia delle Entrate per non rinnovare l’iscrizione ipotecaria pendente sullo stadio Olimpico Grande Torino dal 2005. Lo scenario più probabile è che il Torino di Urbano Cairo acquisti l’impianto a prezzo ridotto. Una mossa per rendere il club più facilmente vendibile a gruppi come Red Bull.