“Mi avete escluso”: furibonda reazione, Matteo Berrettini lo scopre ed è incredulo I E ora è caos coi vertici

Anche Matteo Berrettini ha commentato la notizia dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA. Una notizia dell’ultim’ora lo ha sconvolto

Mancava solo il suo commento, alla fine è arrivato. Matteo Berrettini, che ha sempre sostenuto l’assoluta innocenza di Jannik Sinner nella vicenda del Clostebol, ha pubblicato un messaggio di pieno sostegno al numero uno del ranking ATP, suo compagno di Nazionale in Coppa Davis.

“Ho sempre sostenuto Jannik, non smetto di farlo adesso. Credo sia un momento molto duro per lui, paga un errore, mi dispiace. Non faccio l’avvocato, non ho i dettagli. Ma non ho dubbi che tornerà più forte“.

Tra l’altro proprio in questi giorni il tennista romano ha annunciato l’ingaggio dell’ex fisioterapista di Sinner, Umberto Ferrara, che dopo la vicenda della famigerata pomata con cui si stava curando una ferita a un dito aveva lasciato lo staff del campione altoatesino.

Berrettini in questi giorni è impegnato nel torneo Atp 500 a Doha, in Qatar, un evento a cui prendono parte quasi tutti i giocatori più forti del mondo. Tra questi anche Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, decisi a conquistare il successo finale.

Matteo Berrettini, l’esclusione è clamorosa: da restare senza parole

Si tratta di un torneo al quale avrebbe dovuto partecipare anche Jannik Sinner, ma in seguito all’intesa raggiunta con la WADA il fuoriclasse di San Candido dovrà attendere il 7 maggio per tornare in campo.

Berrettini una volta arrivato in Qatar ha saputo che un grande protagonista nel recente passato di questo evento, vincitore nel 2021 e finalista nel 2022, non potrà prendervi parte in quanto gli organizzatori non gli avrebbero rilasciato una wild card.

Berrettini non sapeva niente: è successo tutto alle sue spalle

Il grande escluso è il trentatreenne tennista georgiano Nikoloz Basilashvili, che non è presente nel tabellone del torneo: “Non ho potuto ottenere una wild card neanche per le qualificazioni, nonostante io abbia vinto a Doha appena quattro anni fa. Capisco – ha proseguito l’atleta georgiano sui suoi profili social – che il denaro conti più di tutto il resto, ma in certe questioni dovrebbe prevalere il buon senso“.

Pertanto Basilashvili che attualmente occupa il 148/o posto nel ranking Atp, non prenderà parte a questa edizione del torneo di Doha ma dovrà attendere il prossimo anno. Sempre che gli venga concessa la fatidica wild card.