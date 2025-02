“È una cosa orrenda”: Clostebol, il campione scoppia di rabbia I “Non ne hanno fatta una giusta”

Continua a far discutere la notizia dell’accordo tra Jannik Sinner e la WADA. Un grande campione non ci sta e lancia pesanti accuse

Era inevitabile che accadesse. La notizia per molti aspetti sorprendente dell’accordo raggiunto tra Jannik Sinner e la WADA ha fatto il giro del mondo e innescato una miriade di commenti e accese discussioni.

Semplici tifosi, addetti ai lavori ed ex campioni hanno espresso i propri personali pareri in merito a un’intesa che da qualunque parte la si prenda chiude di fatto un contenzioso che rischiava di trascinarsi all’infinito.

Le conseguenze avrebbero potuto rivelarsi nefaste per il fuoriclasse altoatesino, che alla fine sconterà uno stop di soli tre mesi. Il numero uno del tennis mondiale tornerà infatti a giocare proprio in occasione degli Internazionali d’Italia a Roma il prossimo 7 maggio.

Sinner può dunque tirare un sospiro di sollievo: l’accordo extragiudiziale raggiunto con l’Agenzia internazionale antidoping cancella una volta per tutte il processo che avrebbe dovuto tenersi a metà aprile prossimo al cospetto del TAS di Losanna.

Caso Clostebol, il commento del campione spiazza i tifosi

Il fuoriclasse di San Candido ha affidato ad un breve comunicato ufficiale il commento a questa vicenda: la decisione di accettare la proposta della WADA è stata presa per due ragioni: lasciarsi definitivamente alle spalle il caso Clostebol ed evitare il rischio di vedersi infliggere una squalifica molto più lunga.

Non tutti però hanno accolto con soddisfazione l’accordo annunciato sabato scorso: un ex campione italiano ha infatti lanciato durissime accuse nei confronti dell’Agenzia Antidoping e difeso a spada tratta il campione altoatesino.

Caso Clostebol, Sinner ha fatto bene ma è uno scandalo

Sincero e viscerale come al solito, Adriano Panatta nel commentare la vicenda Clostebol durante l’ultima puntata de ‘La Domenica Sportiva’ si è scagliato con inaudita durezza contro la WADA e il suo ruolo nel mondo dello sport.

“Trovo questa vicenda una cosa orrenda – ha detto il vincitore del Roland Garros nel 1976 -. Non ne hanno fatta una giusta questi della Wada. Sinner è stato dichiarato innocente dall’ITIA, che secondo me è quella più preparata per dare certi giudizi, e la Wada che fa? Ricorso per negligenza! Secondo loro Sinner doveva controllare il suo team, ovvero doveva trasformarsi in una sorta di investigatore. Vi rendete conto?”.