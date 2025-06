Roma e Svilar trattano il rinnovo: distanza sulle cifre, ma volontà di proseguire insieme

Il portiere serbo ha interrotto le vacanze per incontrare la dirigenza giallorossa: si discute l’adeguamento dell’ingaggio e il prolungamento del contratto

Incontro decisivo per il futuro di Svilar

Mile Svilar, portiere serbo classe 1999, è rientrato a Roma interrompendo le vacanze per discutere con la dirigenza giallorossa il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027. Attualmente, Svilar percepisce uno degli stipendi più bassi della rosa, circa 1 milione di euro bonus inclusi, cifra stabilita al suo arrivo come secondo portiere. Dopo una stagione da protagonista, in cui ha conquistato il posto da titolare e attirato l’interesse di top club europei come Bayern Monaco e Manchester United, il portiere chiede un adeguamento dell’ingaggio. La Roma ha offerto un aumento a 3 milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore punta a 4 milioni. Se si raggiungerà un accordo, il contratto verrà esteso fino al 2028 o 2029.

Interesse di altri club e valutazione del giocatore

Nonostante non siano arrivate offerte ufficiali, la Roma è consapevole dell’interesse suscitato da Svilar dopo le sue ottime prestazioni. Il club non ha intenzione di cedere il portiere, considerato una pedina fondamentale per il futuro, e potrebbe valutare una cessione solo di fronte a proposte considerate irrinunciabili, intorno ai 50-60 milioni di euro.

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi ha dichiarato: “È il nostro futuro, merita il rinnovo”, sottolineando la volontà della società di proseguire con Svilar.

La trattativa è in corso e le prossime ore saranno decisive per trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.