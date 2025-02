CARRIERA FINITA, Matteo Berrettini è disperato: non potrà più farlo I Lo ha appena saputo: addio al tennis professionistico

Matteo Berrettini ha attraversato un lungo periodo di crisi a causa di seri problemi di salute. La sua carriera però è ancora in bilico

Ha seriamente corso il rischio di concludere anzitempo la sua carriera agonistica. Un percorso che nell’estate del 2021 ha toccato il suo apice con la finale di Wimbledon raggiunta e persa contro uno stratosferico Novak Djokovic.

Purtroppo però di lì a poco Matteo Berrettini, primo e finora unico italiano ad arrivare in fondo al prestigioso torneo londinese, ha iniziato a perdere colpi soprattutto a causa di una sequela a dir poco inquietante di infortuni e acciacchi vari.

Per oltre un anno e mezzo il ventinovenne tennista romano non ha più avuto la possibilità di tornare in campo e da quel momento è iniziata la sua inarrestabile discesa nel ranking ATP. Berrettini da tennista numero 6 al mondo si è così ritrovato fuori dai primi 100.

Con grande fatica, tanto lavoro e straordinaria determinazione ‘The Hamer‘, il martello, è tornato in campo senza però riuscire a ripetere i risultati che ne avevano fatto il miglior tennista italiano dai tempi di Adriano Panatta.

Matteo Berrettini, i problemi per lui non sono finiti: le ultime novità

Ciò detto l’atleta romano è comunque riuscito a risalire la china riguadagnando un buon numero di posizioni nella classifica mondiale. In questo momento Berrettini si trova al 34/o posto, nella speranza di riuscire a tornare ancora più in alto in questo intensissimo 2025.

Non è però l’unico a tentare la strada della risalita: anche un suo collega e rivale di dieci anni più grande sogna di riprendersi un posto nell’élite del tennis mondiale, che si può tradurre in un ingresso tra i primi dieci nella graduatoria stilata dall’ATP.

Matteo Berrettini, rischia seriamente di non giocare più: tifosi sconvolti

Lui è il trentottenne francese Gael Monfils, che come Berrettini è riuscito anni fa a raggiungere il 6/o posto nel ranking. Il talentuoso tennista transalpino, forse proprio a causa dell’età, ha avuto una pesante ricaduta di un problema muscolare che lo sta tormentando da tempo.

“È sempre la stessa cosa. Mi sono ritirato dall’Australian Open perché mi sono fatto male alla coscia. Spero di poter essere disponibile presto. Parteciperò a un torneo quando mi sentirò bene. Qualunque cosa accada andrò a Doha e se sento di poter giocare, giocherò. Altrimenti, riprenderò a Dubai. Alla mia età c’è il rischio di non poter più giocare“.