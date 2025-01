Condannato per l’omicidio di un adolescente: la stella del Milan incastrato | La foto non lascia dubbi

In casa Milan si è convinti di poter recuperare importanti posizioni in classifica e di agganciare la zona Champions. Ma scoppia uno scandalo

Dopo il sofferto ma preziosissimo successo ottenuto al Sinigaglia di Como il Milan mette nuovamente nel mirino l’agognato quarto posto, ovvero la zona Champions League. Se si considera il match da recuperare contro il Bologna il Diavolo può guardare al futuro con moderato ottimismo.

I problemi di fondo sono ancora irrisolti, ma Sergio Conceicao può lavorare con maggiore tranquillità dopo il trionfo in Supercoppa e la vittoria esterna contro i lariani. Senza dimenticare l’aiuto che può arrivare dal mercato di gennaio.

La dirigenza rossonera sotto questo aspetto è al lavoro da giorni per poter consegnare al tecnico portoghese almeno un paio di rinforzi di qualità, elementi grazie ai quali accrescere il livello della rosa.

Le trattative più calde da questo punto di vista riguardano il terzino destro del Manchester City e della Nazionale, Kyle Walker, e l’attaccante del Manchester United Marcus Rashford. Due obiettivi che sembrano sempre più vicini.

Milan, ora è tutto più difficile: lo scatto lascia senza parole

Quanto accaduto nelle ultime ore però rischia di ritardare, o addirittura di far saltare definitivamente, l’ingaggio del talento dei Red Devils. Proprio su Rashford si è infatti abbattuta una vera e propria bufera mediatica veicolata dai social.

La dirigenza del Milan attende novità a breve ma non è un caso che proprio in vista del rush finale di mercato Ibrahimovic e Moncada abbiano preso contatti con gli agenti dell’attaccante portoghese del Chelsea, Joao Felix.

Milan, così non va: Ibrahimovic cambia idea

Tornando a Rashford, ha scatenato accese discussioni un messaggio pubblicato dallo stesso giocatore inglese sui suoi profili social. Un post in cui il probabile, futuro milanista ha voluto fare chiarezza in merito a una vicenda piuttosto inquietante accaduta in queste ore. Circola una foto in cui si vede Rashford insieme a un rapper accusato di omicidio di un ragazzo.

Questo il contenuto del post co il quale ha voluto bloccare sul nascere ogni polemica: “Sono stato contattato oggi da un tabloid che mi informa che hanno intenzione di pubblicare una foto di me con un rapper apparentemente scattata più di un anno fa. Voglio chiarire che non ho mai visto questa foto, non conosco questa persona e non sono suo amico”. Il Milan attende sviluppi.