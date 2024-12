Conte non vuole firmare: ribaltone totale per il Napoli | Cambiamento epocale in panchina

Antonio Conte è già l’idolo dei tifosi del Napoli. Il tecnico ha rilanciato alla grande la squadra dopo i disastri della scorsa stagione

Solo un tecnico del suo spessore avrebbe potuto rilanciare il Napoli in meno di sei mesi riportando gli azzurri in testa alla classifica dopo l’impressionante sequela di disastri compiuti durante la scorsa stagione.

Disastri di cui peraltro il presidente Aurelio De Laurentiis si è attribuita per intero la responsabilità. Lo stesso patron azzurro però ha avuto il merito di rilanciare alla grande attraverso l’ingaggio di un allenatore del calibro di Antonio Conte.

Il tecnico salentino dopo il classico anno sabbatico trascorso con l’obiettivo di ricaricare le batterie è stato capace di ricostruire in una manciata di settimane un gruppo e una rosa che appena l’anno prima aveva dilapidato l’enorme patrimonio di entusiasmo generato dallo scudetto vinto sotto la guida di Luciano Spalletti.

Conte ha preteso e ottenuto rinforzi di qualità e la conferma di tutti i big già presenti in organico. Il risultato dopo 18 giornate di campionato è il primato in classifica e una lotta al vertice di cui gli azzurri sono di nuovo assoluti protagonisti.

Napoli, Conte ha già detto di non voler firmare: tifosi sconvolti

Il presidente De Laurentiis ha già confidato di aver fissato l’estate scorsa l’obiettivo del ritorno immediato in Champions League, dunque un posto tra le prime quattro. Un traguardo che alla luce dei risultati conseguiti finora appare ampiamente alla portata degli azzurri.

Antonio Conte però, dopo quattro mesi vissuti a stretto contatto con i giocatori, ha ora in mente ben altro. L’ex commissario tecnico della Nazionale è convinto di avere a disposizione un organico di grande qualità in grado con uno o due innesti a gennaio di poter competere per lo scudetto fino alla fine.

Napoli, le parole di Conte spiazzano tutti

Alla vigilia del match contro il Venezia, vinto peraltro solo grazie a un guizzo di Jack Raspadori a dieci minuti dalla fine, Conte ha lanciato un messaggio a tutto l’ambiente: “Firmare per un posto tra le prime quattro? Non firmo mai per il traguardo minimo“.

Questo significa che il target di Conte è cambiato e che l’asticella si può alzare rispetto agli obiettivi di inizio stagione. La qualificazione in Champions resta la pietra angolare di questo campionato, ma lo scudetto non è solo una chimera. Un salto di qualità in termini di mentalità, quello imposto da Conte. I tifosi azzurri sembrano gradire.