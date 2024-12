Fonseca-Milan, l’addio diventa un caso: spunta la verità sull’esonero | Non è dipeso dai risultati

È arrivato l’esonero per Paulo Fonseca. Fatale al tecnico portoghese il deludente pareggio rimediato dal Milan contro la Roma

Era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è anche l’ufficialità: Paulo Fonseca non è più l’allenatore del Milan. L’esonero del tecnico portoghese è stato formalizzato subito dopo il deludente pareggio rimediato contro la Roma di Claudio Ranieri, ma la decisione era già stata presa in precedenza.

I risultati ottenuti in questa prima parte della stagione, soprattutto il deludente ottavo posto in campionato a otto punti di distacco dalla zona Champions e a quattordici lunghezze dal primo posto in classifica, hanno determinato la scelta della dirigenza rossonera.

Si è vociferato qualche ora fa di un furibondo litigio andato in scena con Zlatan Ibrahimovic prima della sfida contro Dybala e compagni, ipotesi che lo stesso Fonseca avrebbe smentito seccamente. L’unica certezza è che in Supercoppa non sarà l’ex tecnico di Shakhtar e Roma a sedere sulla panchina del Milan.

Tra l’altro l’ipotesi che circola con insistenza è che a determinare l’esonero dell’allenatore lusitano non sarebbe stato il mezzo passo falso contro i capitolini, ma un rapporto ormai giunto al capolinea con molti dei giocatori dell’attuale rosa.

Milan-Fonseca, l’esonero dei misteri: c’è già il sostituto

Proprio la rottura con i senatori della squadra avrebbe convinto il presidente Cardinale e lo stesso Ibrahimovic a optare per un cambio immediato in panchina. Nelle prossime ore un altro allenatore portoghese, Sergio Conceicao, arriverà a Milanello per firmare il contratto con il Milan.

L’ex centrocampista di Lazio e Inter era già stato sondato l’estate scorsa ma alla fine il management rossonero aveva preferito puntare su Fonseca. Spetterà dunque all’ex tecnico del Porto guidare il rilancio della squadra rossonera.

Milan, arriva Conceicao: l’accordo è definitivo

Conceicao, che ritroverà il figlio da avversario nella sfida contro la Juventus, dovrebbe firmare un contratto di soli sei mesi, dunque fino al 30 giugno del 2025, con opzione di rinnovo unilaterale per un’altra stagione a favore della società.

L’ultima presenza di Fonseca sulla panchina rossonera era durata appena 40 minuti, fino all’espulsione decisa dall’arbitro Fabbri a causa delle reiterate proteste dello stesso allenatore in seguito a un presunto rigore non concesso al Diavolo dal fischietto ravennate. Termina così l’avventura, brevissima, dell’ex allenatore della Roma alla guida del Milan. A Milanello inizia un nuovo percorso.