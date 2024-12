Chiesa torna in Italia: il Liverpool lo ha fatto fuori | Clamoroso ritorno al passato

Federico Chiesa non si è ambientato a Liverpool tanto che a gennaio potrebbe tornare in Italia. Le richieste per lui non mancano

Era partito per l’Inghilterra e per Liverpool carico di entusiasmo per una nuova e, almeno in teoria, elettrizzante avventura. Invece ben presto Federico Chiesa ha dovuto ben presto fare i conti con un vero e proprio ostracismo nei suoi confronti.

L’ormai ex attaccante della Juventus aveva accettato di buon grado l’idea di lasciare l’Italia e la Serie A per confrontarsi con un campionato molto più attraente e competitivo come la Premier League.

Alla prova dei fatti però l’ex pupillo di Roberto Mancini ai tempi del trionfo agli Europei è stato messo ai margini della rosa dei Reds dal nuovo allenatore, l’olandese Arne Slot. L’attaccante figlio d’arte di fatto non ha mai visto il campo.

Tra panchine e addirittura mancate convocazioni per scelta tecnica l’ex stella della Fiorentina ha finora assistito quasi da spettatore non pagante ai successi del Liverpool, capolista in Premier e nella cosiddetta ‘fase campionato’ di Champions League.

Chiesa l’avventura in Premier è un flop: i dettagli

Una condizione inaccettabile per uno che fino a qualche mese fa era considerato l’attaccante italiano più forte. Soprattutto alla luce del fatto che non giocando praticamente mai Federico Chiesa corre seriamente il rischio di perdere una volta per tutte il rapporto con la Nazionale italiana.

Proprio questa eventualità è la molla che sta spingendo il giocatore a desiderare un ritorno, già a gennaio, nel campionato italiano. Con un interrogativo che non può non sorgere spontaneo e immediato: in quale club della nostra Serie A può trasferirsi uno come Chiesa?

Chiesa torna in Italia, due i club pronti a prenderlo

Si era parlato l’estate scorsa del Napoli, pronto a farsi sotto in caso di cessione di Kvaratskhelia. Antonio Conte però non ha voluto sentire ragioni, blindando l’attaccante georgiano senza se e senza ma. Per tale ragione un approdo sotto il Vesuvio di Chiesa appare poco probabile.

Un altro club interessato qualche mese fa era la Roma, ma rispetto all’estate scorsa lo scenario a Trigoria è mutato radicalmente. Il principale sponsor dell’attaccante ligure, Daniele De Rossi, non c’è più e con Claudio Ranieri i giallorossi hanno trovato un nuovo assetto che non prevede l’innesto di un’altra seconda punta. A sorpresa dunque potrebbe diventare una pista concreta il ritorno alla Fiorentina. I viola, in piena corsa per un posto in Champions, vogliono rinforzare il reparto offensivo e un eventuale ritorno di Chiesa sarebbe un’opzione di alto profilo con cui potenziare la rosa a disposizione di Palladino.