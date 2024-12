“Ucciso a colpi di arma da fuoco”: tragedia nel mondo del calcio | L’attentato nel giorno di Natale

Ennesima tragedia che colpisce il mondo del calcio proprio durante le festività natalizie. Un omicidio assurdo e sconvolgente

Un Natale macchiato di sangue. Quanto accaduto qualche ora fa ha trasformato il giorno di festa per eccellenza in un momento di lutto. Il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con l’ennesima tragedia, questa volta causata da un brutale omicidio.

Non è la prima volta che la vita di grandi protagonisti del pallone viene stravolta da lutti improvvisi e da crimini commessi ai danni di loro familiari. Storie tragiche che hanno messo a dura prova l’equilibrio mentale di parecchi atleti.

Inoltre negli ultimi anni è aumentato il numero di calciatori arrestati e finiti in carcere per reati di abuso e violenza contro le donne. Insomma, un quadro complessivo tutt’altro che esaltante e che deve indurre a qualche profonda riflessione.

Due casi molto recenti in tal senso hanno coinvolto direttamente ex campioni acclamati da milioni di tifosi, Dani Alves e Robinho. Entrambi hanno conosciuto la vergogna della reclusione in carcere perché condannati per violenza sessuale.

Natale di sangue per il mondo del calcio, tutti i dettagli

Ed è ancora una volta il Brasile il Paese in cui si è consumata quest’ultima, pazzesca, tragedia natalizia. Proprio il 25 dicembre si è consumato un terribile omicidio sul quale la magistratura ha già iniziato a svolgere le indagini del caso.

Un uomo è stato infatti ucciso a colpi d’arma da fuoco il 25 dicembre in quella che somiglia in tutto e per tutto a un’esecuzione. Si tratta di Mauricio Nunes Goncalves, ucciso da una pioggia di proiettili in un bar di strada a Samambaia nei pressi di Brasilia, la capitale del Paese.

Omicidio a Natale, il calcio brasiliano è in lutto

La persona uccisa è stata in un secondo momento identificata come il cognato’ dell’attaccante del Real Madrid, il diciottenne talento Endrick. L’uomo assassinato era a quanto pare il fratello della compagna della sorella maggiore dell’ex Palmeiras, Lavinia Sudre.

Mauricio Nunes Goncalves è stato ucciso con diversi colpi alla testa mentre cercava di salvarsi dall’esecuzione di cui è invece rimasto vittima. A quanto pare il suo legame con la famiglia di Endrick era molto stretto, in particolare con la giovane stella del Real Madrid che nei prossimi giorni farà ritorno in Spagna.