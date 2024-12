Natale dietro le sbarre: protagonista la stella del Milan | Il giudice lo sbatte dritto in galera

Un ex campione e protagonista del nostro campionato ha trascorso il Natale in carcere. Un colpo durissimo nei suoi confronti

Il mondo del calcio è considerato da sempre un universo a parte, un pianeta in cui i suoi protagonisti, i calciatori, hanno goduto e godono di una sorta di impunità. In realtà questa immagine di intangibilità dei campioni del pallone è profondamente cambiata negli ultimi tempi.

Adesso anche le star del calcio internazionale vengono perseguite dalla giustizia ordinaria nel caso in cui abbiano commesso dei reati. Uno dei casi recenti più eclatanti è quello di Dani Alves, ex capitano del Brasile e punto di riferimento di squadre come Barcellona e Paris Saint Germain.

Dani Alves nel corso della sua carriera ha ottenuto risultati di altissimo livello sia a titolo individuale che collettivo e per parecchi anni ha percepito ingaggi di prima fascia: non è un caso che in tutte le classifiche ad hoc risulti come uno dei calciatori brasiliani più ricchi di sempre.

Il benessere e la ricchezza però sono svaniti in un attimo, di fronte a una denuncia per stupro presentata a suo carico da una ragazza che lo ha accusato di violenza sessuale. Il crimine sarebbe avvenuto in una famosa discoteca di Barcellona.

Ex Serie A resta in carcere, il giudice è stato inflessibile

Dani Alves ha conosciuto, in seguito alla condanna decisa dal tribunale, l’onta del carcere dove è stato rinchiuso per oltre un anno. Passando da un brasiliano all’altro, un suo ex compagno di Nazionale sta ora vivendo un’esperienza analoga.

Si tratta di un ex campione che per quattro anni ha entusiasmato i tifosi del Milan. Trattasi dell’attaccante Robinho, campione d’Italia nel 2011 sotto la guida di Massimiliano Allegri, condannato a nove anni di reclusione per stupro.

Niente da fare per Robinho, non si può muovere da lì

Gli avvocati dell’ex attaccante della Selecao avevano presentato una richiesta per un permesso temporaneo che gli consentisse di trascorrere le festività di Natale e Capodanno con la sua famiglia. Purtroppo per lui i giudici non hanno accolto la richiesta e così Robinho dovrà passare le sue prime feste di fine anno dietro le sbarre.

L’ex stella di Real Madrid e Milan si trova rinchiuso nel celebre P2 Tremembe, il penitenziario in cui si trovano personaggi famosi, soprattutto del mondo dello spettacolo e dello sport. Robinho non ha maturato i requisiti per ottenere la libertà provvisoria.