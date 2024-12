Fonseca, le prime parole dal carcere: “…È un motivo di vergogna” | La confessione scioccante

La bufera non si è ancora placata. Paulo Fonseca e tutto il Milan è nel mirino della critica per i pessimi risultati di questo periodo

Da questo momento in poi non si può più sbagliare. In casa Milan si fanno i conti con la classifica, mai così deficitaria come in questo momento, e si scopre che per non perdere altro decisivo terreno dal treno della qualificazione in Champions League è obbligatorio tornare a vincere da subito.

Già a partire da venerdì prossimo in occasione del match in programma al Bentegodi contro il Verona di Zanetti, a sua volta a caccia di punti salvezza. Le incognite però non mancano e i gli interrogativi sullo stato di salute del Diavolo pesano come un macigno su tutto l’ambiente.

I tifosi sono in ebollizione e sul banco degli imputati ci sono tutti: dall’amministratore delegato Forlani a Zlatan Ibrahimovic fino a Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese non si sottrare alle proprie responsabilità ma è altresì convinto di poter imprimere la tanto auspicata svolta.

Le sue dichiarazioni successive allo scialbo 0-0 rimediato al Meazza contro il Genoa lasciano aperto uno spiraglio per una soluzione a breve termine dei problemi che attanagliano Leao e compagni.

Fonseca in carcere, ma la verità è diversa da quello che sembra

Nel frattempo proprio in questa settimana l’ex allenatore di Shakhtar e Roma è stato coinvolto in un’importante iniziativa di solidarietà che ha avuto l’imprinting del club e la sua partecipazione è stato quanto mai apprezzata.

Si avvicina il Natale ma non tutti, purtroppo, possono viverlo con gioia e serenità. Non tutti hanno la possibilità di ritrovarsi intorno a una tavola imbandita insieme alle persone care e agli affetti più sinceri.

Fonseca, le sue parole scuotono tutti: i tifosi sono spiazzati

Per i detenuti il giorno di Natale è in fondo uguale a tutti gli altri. Per questo motivo la presenza a sorpresa di Paulo Fonseca al carcere minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano ha assunto un alto valore simbolico.

L’emozione dei giovani detenuti era tangibile quando hanno visto arrivare l’allenatore del Milan, di quella che per molti di loro è la squadra del cuore. E il tecnico lusitano ha speso parole bellissime per loro: “Vi siamo tutti molto vicini. Chiedere aiuto non è un motivo di vergogna, ma di grande consapevolezza“.