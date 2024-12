Leao, tradimento Milan: la foto con la nuova maglia | L’altra sponda di Milano se lo gode

Nonostante il contratto che lo lega al Milan fino al 2028 il rischio che Rafa Leao finisca altrove è molto concreto. L’allarme è già scattato

Rinnovare il contratto e dirsi addio? Tutto è possibile, soprattutto se il protagonista di questa storia è Rafael Leao. Com’è noto il venticinquenne attaccante portoghese del Milan ha firmato poco più di un anno fa il rinnovo di contratto fino al 30 giugno del 2028.

Un accordo di grande importanza per tutto l’ambiente e soprattutto per il giocatore che ha deciso di legarsi all’Italia e ai colori rossoneri declinando altre proposte formulategli da qualche club europeo di alto livello.

In questa stagione il rendimento dell’ex Lille è stato altalenante: dopo un avvio sottotono segnato da continue polemiche e da contrasti continui con l’allenatore, Leao si è finalmente sbloccato riuscendo a inanellare una serie di prestazioni di alto livello.

Sia in termini di gol realizzati, tre in campionato e uno in Champions, che di assist verso i compagni, il rendimento del funambolico attaccante lusitano è cresciuto parecchio. I problemi del Milan in questo momento sono altri e riguardano soprattutto la tenuta difensiva.

Leao, l’addio al Milan è scontato? Gli indizi non mentono

Detto questo è possibile, purtroppo per i tifosi rossoneri, che in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League l’ex talento del Lille possa finire nell’elenco dei cedibili per questioni di bilancio.

Il presidente del Milan Gerry Cardinale senza i ricchi introiti garantiti dalla competizione europea più importante sarebbe quasi obbligato ad ascoltare offerte per il suo gioiello. Leao piace a tanti club di primissima fascia, sia in Spagna che in Inghilterra.

Leao, la firma sulla maglia è una doccia gelata? Esce fuori tutta la verità

In attesa di novità sul suo futuro l’attaccante portoghese si è concesso una serata di svago assistendo sugli spalti del Forum di Assago all’incontro di basket dell’Olimpia Milano. Non è un mistero che Leao nutra una passione particolare per la pallacanestro.

A un certo punto dopo la partita ha iniziato a firmare autografi a raffica, uno dei quali su una maglia rossa dell’Olimpia recante il suo nome. Un cadeau che il giocatore milanista sembra aver gradito e che ha mandato in estasi i tifosi presenti. Ora però non c’è tempo per pensare al futuro lontano. Il Milan deve riprendere il cammino interrottosi a Bergamo.