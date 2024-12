“Rottura del tendine d’Achille: salterà tutta la stagione” | La Serie A perde un altro talento

Le polemiche in merito all’aumento degli infortuni nel calcio sono destinate a crescere. Un altro protagonista salta l’intero campionato di A

Altro grave infortunio in Serie A. Come se già non bastassero quelli che tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale hanno messo ko alcuni protagonisti annunciati del nostro campionato come Gianluca Scamacca, Gleison Bremer e Duvan Zapata.

Casi molto diversi tra loro ma accomunati da un’unica problematica: lo stress fisico creato dall’eccesso di impegni agonistici previsti dal calendario. È un dato di fatto che negli ultimi anni il numero di infortuni, spesso molto gravi, è quasi fuori controllo.

Legamenti che saltano con irrisoria facilità, fibre muscolari che si lesionano dopo un semplice scatto o un’entrata in tackle, tendini che si infiammano all’improvviso. Ormai non c’è campionato di Serie A che non sia scandito da un unico e interminabile bollettino medico.

Negli ultimi tempi tra l’altro il problema degli infortuni ha iniziato a colpire non solo i giocatori delle cosiddette grandi, ma anche quelli delle squadre di media o bassa classifica. Si tratta di atleti che in realtà non devono scendere in campo ogni tre giorni.

Serie A, un altro grave infortunio: stagione chiusa, se ne riparla a settembre

In questo caso ad essere colpito direttamente è il Parma di Fabio Pecchia che domenica scorsa contro la Lazio ha conquistato tre punti di vitale importanza nella lotta per non retrocedere. Una vittoria che allontana i fantasmi della crisi che si facevano sempre più minacciosi.

La gioia per aver trovato un successo così importante è stata subito smorzata dalla notizia del grave infortunio di cui è rimasto vittima uno dei punti di forza della squadra, un giocatore chiave soprattutto dal punto di vista tattico.

Serie A, il Parma è nei guai: Pecchia con le mani nei capelli

Fabio Pecchia dovrà infatti rinunciare da qui al termine della stagione al centravanti congolese Gabriel Charpentier, che finora aveva collezionato 10 presenze un gol. L’attaccante africano si era rivelato preziosissimo in campo con i suoi movimenti utili ad aprire spazio per i suoi compagni.

Nel corso del match contro la Lazio Charpentier ha rimediato la rottura del tendine d’Achille destro, che lo terrà lontano dai campi per i prossimi 7/8 mesi. Una tegola molto pesante per il Parma che a questo punto potrebbe intervenire a gennaio in sede di mercato.