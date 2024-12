Calcio gratis in tutto il mondo: rivoluzione DAZN | Accordo ufficiale con la FIFA

Un’altra notizia scuote il calcio italiano e soprattutto i tifosi. Una mossa a sorpresa di DAZN cambia del tutto le carte in tavola

Un altro colpo a sensazione, quello messo a segno dalla piattaforma streaming DAZN. Già titolare dei diritti tv del campionato di Serie A per i prossimi cinque anni, dunque fino al 30 giugno del 2029, l’azienda anglo-italiana ha piazzato un altro colpo da ko nei confronti della concorrenza.

Non che a Sky possano lamentarsi più di tanto, soprattutto dopo aver a loro volta strappato ai competitors l’esclusiva dei diritti delle tre competizioni europee per club. Tutti contenti tranne i tifosi che per poter assistere a tutte le gare, sia di campionato che delle coppe, dovranno sottoscrivere due abbonamenti.

Il mercato dei diritti televisivi in questo momento non offre una soluzione unica ma il futuro per i milioni di tifosi e appassionati non promette nulla di buono. In base a quanto trapela dalla Lega di Serie A i presidenti di club progettano una nuova svolta da realizzarsi a partire dal 2029.

Le venti società del massimo campionato pensano già al dopo DAZN e per i cinque anni successivi, dunque dal 2029 al 2034, hanno in mente di spacchettare l’offerta dei diritti tv del campionato di Serie A, da vendere possibilmente a una pluralità di soggetti.

DAZN, l’accordo globale è una rivoluzione: i tifosi possono esultare

Nel frattempo però qualcosa si sta muovendo proprio nella direzione auspicata dai tifosi. È infatti ufficiale la notizia dell’accordo firmato da DAZN e dalla FIFA in merito alla trasmissione di tutte le gare del Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti nel 2025.

Una competizione che ha scatenato un’ondata di furiose polemiche, fortemente voluta dal presidente Gianni Infantino che ha spinto per l’allargamento a 32 squadre. Un format simile in tutto e per tutto alla Coppa del Mondo per nazioni e che si svolgerà ogni quattro anni.

DAZN, c’è l’accordo per il Mondiale per Club: il dettaglio fa impazzire tutti

La notizia più importante per tutti gli appassionati di calcio è però un’altra: DAZN trasmetterà tutte le 63 partite del torneo che si terrà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, con Inter e Juventus ai nastri di partenza, gratuitamente.

La piattaforma streaming avrà inoltre la possibilità di sub licenziare la trasmissione in chiaro ad altre emittenti televisive che fossero interessate ad irradiare le immagini della competizione. Anche emittenti italiane, RAI e Mediaset in primis, potrebbero chiedere di acquisire i diritti in co-esclusiva.