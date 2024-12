Ribaltone Red Bull: fatta fuori la Ferrari | Hamilton con un pugno di mosche

Lewis Hamilton è l’uomo più atteso della prossima stagione di Formula 1. La Ferrari però rischia di non lottare alla pari con la Red Bull

Max Verstappen si è aggiudicato il suo quarto titolo mondiale consecutivo di Formula 1 con un vantaggio nei confronti dei rivali piuttosto netto.

Un dominio meno netto rispetto alle precedenti stagioni, ma più che sufficiente a garantirgli l’atteso poker iridato. La Red Bull nonostante le troppe turbolenze vissute nel corso di quest’anno, tra addii controversi e durissime polemiche interne, ha dimostrato ancora una volta di essere la macchina più performante del Circus.

Archiviato il 2024, l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è già proiettata al mondiale del 2025 che si preannuncia come il più atteso di questo primo scorcio di terzo millennio. Il motivo di maggior interesse è senza dubbio il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari.

Desta grande curiosità la mossa dei vertici della scuderia di Maranello. Del resto l’ingaggio del fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo è un messaggio chiaro e deciso rivolto alla concorrenza: la Rossa vuole tornare a vincere dopo quasi vent’anni di digiuno.

Sorpresa Red Bull, che batosta per la Ferrari: Hamilton nei guai

Detto questo, la sensazione è che la scuderia da battere nel 2025 sarà per l’ennesima volta quella di Milton Keynes. Le ultime gare di questa stagione hanno riportato la Red Bull ai livelli della scorsa primavera.

Max Verstappen ha di nuovo indossato il mantello dell’invincibilità, confermandosi autentico fuoriclasse in grado di dominare sia le prove che i gran premi. La Ferrari sembra invece molto più in affanno rispetto a qualche mese fa, un segnale poco rassicurante soprattutto in prospettiva futura.

Red Bull, dominio assicurato: la risposta di Hamilton e della Ferrari

Il problema principale è dunque la competitività della macchina: non può bastare l’ingaggio di Lewis Hamilton per colmare il gap con il team anglo-austriaco. Una verità di cui però a Maranello sono pienamente consapevoli.

Già da mesi tecnici e ingegneri sono al lavoro nella realizzazione della vettura che affronterà il mondiale di Formula 1 del 2025. Una stagione che in casa Ferrari si vuole vivere finalmente da protagonisti. È dal 2007 che una Rossa non vince il mondiale piloti: diciotto anni di astinenza sono francamente troppi, tocca ad Hamilton e a Leclerc spezzare questo lungo e insopportabile digiuno.