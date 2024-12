L’ex Serie A è finito per strada: la moglie gli ha tolto tutto | Sottratti orologi e soldi

Sono aumentati a dismisura i calciatori che al termine della propria carriera sono finiti sul lastrico. Le ragioni sono le più disparate

Calciatori che finiscono sul lastrico o con le finanze ridotte ai minimi termini, sia al termine che nel corso della propria carriera. Ormai quasi non si contano più, soprattutto se pensiamo ad un passato in cui i guadagni venivano gestiti con attenzione e oculatezza.

Italiani e stranieri che hanno fatto la voce grossa in Serie A e che si ritrovano senza soldi per i più svariati motivi: magari perché soffocati dai debiti o perché raggirati da truffatori di professione che gli portano via guadagni e risorse.

A volte capitano poi gli investimenti sbagliati, magari su un’attività commerciale un po’ troppo azzardata o sulle famigerate criptovalute che in questi ultimi anni vanno tanto di moda. E in questi casi il denaro perso non torna più indietro.

Sta di fatto che i calciatori alle prese con problematiche di questo tipo sono in continuo e inquietante aumento. Uno degli ultimi casi in ordine di tempo riguarda un ex bomber di Serie A che sta subendo conseguenze molto pesanti per un matrimonio finito male.

Ex Serie A, il rischio di finire sul lastrico è concreto: tutti i dettagli

Il giocatore in questione è ancora in attività ma ora è fermo per un grave infortunio, la rottura del legamento crociato anteriore. Stiamo parlando di Mauro Icardi, per anni capitano e bomber principe dell’Inter post morattiana.

Com’è noto l’attaccante italo-argentino, ora punto di forza del Galatasaray, è legato da parecchi anni alla conduttrice, influencer e manager argentina Wanda Nara. La loro relazione però sembra realmente giunta al capolinea, dopo alcune crisi risoltesi con il lieto fine.

Ex Serie A, la rottura è drammatica: arriva addirittura la polizia

A scatenare la rabbia di Wanda Nara pare sia la notifica del provvedimento di divorzio, che a quanto pare non si aspettava. Secondo una ricostruzione dei fatti accaduti qualche ora fa proprio Wanda aveva prestato all’ormai ex marito la sua casa di Buenos Aires per consentirgli di affrontare al meglio la riabilitazione dall’infortunio.

La conduttrice televisiva aveva però intimato a Icardi di rimanere lì non oltre il 25 novembre scorso. Così non è stato e allora Wanda si è presentata a casa in piena notte ordinando all’attaccante di lasciare subito la casa. Dopo il suo rifiuto, Wanda ha chiamato la polizia. Icardi a quel punto, ospitato da un amico, ha fatto scattare la controdenuncia, in quanto a suo dire l’ex moglie gli avrebbe sottratto orologi, contanti e altri gioielli di valore. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi di una vicenda che somiglia tanto a una telenovela.