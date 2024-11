Antonio Conte avvertito: il top player rimane a guardare sugli spalti | Non può giocare “a tavolino”

Antonio Conte è venuto a saperlo nelle ultime ore, nella prossima partita non giocherà il top player, il suo stop è stato deciso a tavolino

Il Napoli è in testa alla classifica grazie alle vittorie conquistate in casa e al rendimento positivo avuto dalla squadra dopo il pessimo esordio con la pesante sconfitta di Verona. Antonio Conte ha già trasmesso i propri ideali allo spogliatoio e le prestazioni fornite sono aggressive e convincenti.

I partenopei possono sfruttare un calendario meno affollato dato che non prendono parte alle competizione europee. Questo può essere un vantaggio per recuperare energie fisiche e mentali e per non ricorrere a un turnover forzato.

Al momento il Napoli ha affrontato solo la Juventus come avversaria per il titolo, raccogliendo un prezioso punto in trasferta. Conte è consapevole che lo scudetto si vinca con le piccole e, in tal senso, non ci sono stati passi falsi fino a questo momento.

Dopo la partita contro il Lecce gli azzurri giocheranno, nel turno infrasettimanale, a Milano contro i rossoneri guidati da Paulo Fonseca.

Antonio Conte si prepara allo scontro diretto di Milano con un pensiero in meno

Per questo scontro diretto Conte parte con un leggero vantaggio anche a causa di due giocatori del Milan che non potranno scendere in campo.

Questo è emerso dopo il rinvio della partita dei rossoneri sul campo del Bologna a causa dell’emergenza meteo e l’alluvione che ha colpito il capoluogo emiliano. Da una parte Fonseca può preparare con più calma una sfida così delicata ma dovrà fare a meno di due titolari.

Il Milan deve fare a meno di due titolari contro il Napoli

Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, espulsi rispettivamente contro Fiorentina e Udinese, sono costretti a saltare il big match previsto martedì 29 a San Siro, dovendo scontare così la loro giornata di squalifica. Per la fascia di sinistra, la scelta più ovvia porta al nome di Filippo Terracciano. In alternativa, capitan Davide Calabria potrebbe spostarsi in quel ruolo e lasciare spazio a destra a Emerson Royal.

Al posto dell’olandese sono, invece, pronti sia Ruben Loftus-Cheek che Yunus Musah. Fonseca scioglierà le riserve per il ballotaggio in mezzo al campo. Il tecnico ha stupito nel derby di Milano con alcune mosse inaspettate e non è da escludere che stia pensando a qualche accorgimento tattico.