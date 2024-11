Ibrahimovic messo alla porta: arriva l’ufficialità | Ecco chi lo ha spodestato

Zlatan Ibrahimovic ha detto che non lascerà il Milan prima di aver vinto qualcosa di importante. Ma ora il suo ruolo è in pericolo

Da quando è diventato una sorta di super consulente con ampie deleghe del presidente del Milan Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic ha assunto una nuova veste da ogni punto di vista. Anche nel rapporto con i media, social compresi, l’ex attaccante svedese si espone di meno e non è un caso che abbia assunto una certa prudenza dialettica che non gli apparteneva da calciatore.

Il richiamo del campo e del calcio giocato resta però molto forte, così come il suo legame con la Svezia. Ibrahimovic continua a seguire da vicino le vicende della Nazionale di cui ha vestito la maglia in ben 122 occasioni.

Ad oggi il suo grande rammarico, forse l’unico di una carriera a dir poco straordinaria, consiste nel non essere mai riuscito a regalare alla Svezia un successo di prestigio. Ciò detto, Ibrahimovic ad oggi detiene il primato di miglior marcatore nella storia della nazionale scandinava.

Con i suoi 62 gol realizzati a una media di uno ogni due partite è di gran lunga al primo posto seguito a ruota da Gunnar Nordhal, secondo con 43 reti messe a segno. Entrambi però corrono il rischio, non immediato, di scivolare in questa speciale classifica.

Ibrahimovic fatto fuori senza pietà, è di gran lunga migliore di lui: i numeri parlano chiaro

In Svezia si sta imponendo a suon di gol un attaccante che dopo un percorso agonistico non proprio esaltante è letteralmente esploso. Il trasferimento allo Sporting Lisbona nell’estate del 2023 ha segnato la svolta per Viktor Gyokeres, che in Portogallo si è trasformato in un bomber implacabile.

Sono più i gol fatti che le presenze per il bomber di Stoccolma che nella capitale lusitana ha trovato la sua dimensione ideale. Gyokeres ha iniziato a segnare a raffica più di un anno fa e non si è più fermato.

Ibrahimovic, il re è stato spodestato: tutti i dettagli

I numeri sono senza dubbio dalla sua parte, anche con la maglia della Nazionale svedese in cui ha fatto meglio dello stesso Ibrahimovic. Gyokeres, tra l’altro finito proprio nel mirino del Milan, ha realizzato 15 gol in 26 gare disputate, per un totale di 1568 minuti.

A super Zlatan furono invece necessarie 33 partite per realizzare lo stesso numero di gol. Pertanto l’attaccante dello Sporting Lisbona è accreditato di una media realizzativa superiore a quella dell’attuale dirigente rossonero. Un motivo in più per portarlo al Milan.