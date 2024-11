Fonseca, l’ex pupillo dei tifosi deve andare via: solo così può tornare a giocare | L’ha chiamato Osimhen

Un ex punto fisso della squadra allenata ora del portoghese non sta trovando spazio e potrebbe cambiare presto aria.

In estate è successo tutto molto in fretto, soprattutto dopo che ormai sembrava saltata ogni possibilità di una sua cessione. Il Napoli ci ha sperato fino alla fine, ma Victor Osimhen, non ha ricevuto offerte all’altezza e l’unica che si era concretizzata realmente, quella araba, è poi saltata per dei contrattempi dell’ultima ora.

A quel punto si era aperto lo scenario peggiore per tutti. Per il Napoli che avrebbe dovuto tenere un giocatore di tale portata e con tale ingaggio fermo per sei mesi, ma soprattutto fuori rosa, con il serio pericolo di deprezzarlo ulteriormente, e per Osimhen che avrebbe dovuto stare lontano dai campi, senza partite ufficiali, fino a gennaio.

L’ipotesi peggiore, che però si stava concretizzando, è stata scongiurata i primi di settembre, quando il Galatasaray si è fatto avanti e ha chiesto il calciatore nigeriano in prestito. Il Napoli non ci ha pensato due volte e lo ha subito spedito in Turchia, pagandone anche gran parte dell’ingaggio.

Un’operazione che accontenta tutte le parti e che ora vede Osimhen protagonista in un campionato in cui ci sono tanti ex campioni della nostra Serie A, nonché tanti degli ultimi capocannonieri del massimo campionato italiano. Il bomber nigeriano fa spesso coppia in attacco con Mauro Icardi e insieme stanno guidando il club di Istanbul in testa al torneo nazionale.

Milan, Calabria via a gennaio o a giugno

Il Galatasaray, però, non ha intenzione di fermarsi e vuole continuare a fare spesa in Italia. Già a settembre aveva messo gli occhi su due esterni del nostro campionato. Al Milan aveva infatti chiesto Davide Calabria, mentre con la Roma si era già accordato, sulla base di una cifra vicina ai 12 milioni, per l’acquisto di Nicola Zalewski.

Entrambi i calciatori, però, hanno rifiutato il trasferimento in Turchia. Il Capitano del Milan non ne ha voluto proprio discutere, nonostante un contratto in scadenza, con il club rossonero, al 30 giugno 2025. Ogni trattativa per il rinnovo si è interrotta la scorsa primavera e, da allora, l’entourage di Calabria e i dirigenti rossoneri non si sono più incontrati.

Milan, Calabria seguito da Galatasaray e Marsiglia

Il terzino rossonero sogna di poter restare al Milan e ha fatto capire di voler accettare anche un rinnovo alle cifre attuali, due milioni di euro netti a stagione. In casa milanista, però, non sembrano comunque tanto convinti e per ora non hanno intenzione di ridiscutere un possibile prolungamento. Resta, quindi, da capire se Calabria partirà già a gennaio o, invece, lo farà a parametro zero il prossimo giugno.

Per la sessione invernale di calciomercato, in realtà, potrebbe tornare alla carica il Galatasaray, così come potrebbe farsi vivo il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Con un’offerta da 3/4 milioni, il terzino milanista potrebbe andar via già a gennaio, ma l’ipotesi più probabile resta l’addio a giugno, con i rossoneri che punteranno su Emerson Royal ed il giovane Jimenez per la fascia destra di difesa.