Thiago Motta lo scarica, lui firma per i rivali: Daniele Rugani ad un passo dal tradimento perfetto | ESCLUSIVA DOTSPORT

Recuperato. E per questo ora più appetibile sul mercato. Daniele Rugani, a causa di un leggero problema alla caviglia, non è riuscito a svolgere la preparazione con i compagni. Ora però è guarito. A piena disposizione della squadra.

CESSIONE SICURA – La Juventus gli ha fatto sapere che non rientra nei piani, lui è pronto ad andarsene. Dal primo agosto ogni giorno è buono per chiudere un’eventuale trattativa. Su di lui c’è l’Ajax, una destinazione affascinante, anche se lui preferirebbe restare in Italia.

LA LAZIO ALLA FINESTRA – Se si dovessero incastrare alcune operazioni (come la cessione di Nicolò Casale) lui potrebbe perfino andare alla Lazio. Rugani e l’attuale tecnico biancoceleste Baroni si conoscono da anni, da quando entrambi erano nel settore giovanile della Juventus.

PRIMA SI VENDE – Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, c’è stato un contatto, ma al momento riuscire ad andare a dama è complicato. Prima la Lazio dovrebbe vendere qualcuno, perché dietro i biancocelesti sono al completo.

OLANDESI IN VANTAGGIO – Per questo si va avanti con la trattativa con l’Ajax, che effettivamente è a buon punto. Ma nel mercato le sorprese sono sempre dietro l’angolo…