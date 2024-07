Bonucci, altro sgarbo al Milan: “Non devi andare lì” | Addio all’obiettivo numero 1 di Fonseca

Fonseca lo aveva richiesto ai vertici del Milan ma l’affare di mercato sfuma anche per il condizionamento negativo di Bonucci

Leonardo Bonucci è al tramonto di una carriera molto importante. Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter, si fa notare con la maglia del Bari e viene così acquistato dalla Juventus. Con i bianconeri una luna di miele che ha portato al dominio dei bianconeri nel decennio precedente, con due finali Champions conquistate con Allegri in panchina.

Con il tecnico livornese il rapporto è stato più burrascoso tanto da incidere per ben due volte sulla decisione del difensore di lasciare la Continassa, la prima volta per trasferirsi al Milan, la seconda all’Union Berlino.

I mesi trascorsi in maglia rossonera sono stati tra i peggiori del suo trascorso da giocatore. Arrivato dopo aver guidato con i compagni anche di Nazionale Barzagli e Chiellini la retroguardia della Juventus, si è trovato molto in difficoltà a dover gestire un reparto molto più fragile.

Per questo motivo la cessione è stata inevitabile e la Juventus ha deciso di dare lui una seconda chance e di riaverlo in difesa. Era un periodo nero per il Milan, prima del quinquiennio con Pioli che ha portato a una svolta positiva e a una crescita del club.

Un pupillo di Fonseca rischia di non arrivare al Milan, c’è lo zampino di Bonucci

Milan che si trova a dover intraprendere un nuovo ciclo con la scelta della panchina che è ricaduta sul portoghese Paulo Fonseca, il quale ha fatto una richiesta specifica a Monchada e Furlani riguardo a un giocatore che ha allenato e che voleva di nuovo a disposizione.

Stiamo parlando di Yusuf Yazici, classe 1997, fantasista turco che il nuovo allenatore del Diavolo ha allenato al Lille e che nell’ultima stagione ha messo a referto l’ottimo bottino di 12 gol e 4 assist in 42 partite tra Ligue 1, Conference League e coppa nazionale. Bonucci può però incidere e contribuire a far saltare la trattativa.

Yazici è conteso anche dal Fenerbache di Mourinho, i turchi sono in vantaggio

Infatti sul giocatore è forte l’interesse anche del Fenerbache, club in cui ha militato proprio il centrale azzurro nell’ultima annata.

Turchi che hanno affidato la guida della squadra a un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Josè Mourinho che ha scelto un’altra piazza molto calorosa dopo i due anni e mezzo sulla panchina della Roma.