Sinner, mazzata d’ufficio: SCIVOLATO AL 17ESIMO POSTO del ranking ATP | Giocherà così le Olimpiadi

Chissà cosa avrà pensato l’altoatesino quando ha visto i nomi di chi andrà con lui in Francia: si sarà sentito penalizzato?

Con l’inizio delle Olimpiadi a pochi giorni di distanza, gli appassionati di tennis è in fermento. I nomi dei giocatori che parteciperanno ai tornei di singolare e doppio sono ufficiali, mentre i dettagli sul doppio misto saranno annunciati mercoledì 24 luglio, con i sorteggi che seguiranno il giorno dopo.

Per quanto riguarda il singolare, ogni nazione con quattro atleti, come Argentina, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Stati Uniti, deve organizzare i propri giocatori in modo che non si incontrino prima delle semifinali. I giocatori di ciascun paese devono essere distribuiti in quarti di finale separati per evitare confronti prematuri. I paesi con tre giocatori li vedranno divisi tra la parte alta e quella bassa del tabellone, mentre quelli con due giocatori li avranno in posizioni opposte.

Nel doppio, le nazioni con due coppie, come Argentina, Australia, Francia, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti, devono mettere una coppia nella parte alta e l’altra in quella bassa del tabellone. A seconda delle teste di serie, potrebbero esserci ulteriori dettagli su come saranno accoppiati gli incontri.

“Con Jannik subito intesa tennistica”

Musetti ha parlato in conferenza stampa delle Olimpiadi dopo la sconfitta con Djokovic in semifinale a Wimbledon: “Non abbiamo avuto molto tempo per allenarlo, abbiamo anche scoperto tardi di essere noi l’altra coppia che scenderà in campo. Credo che con Jannik però ci sarà subito intesa tennistica“.

“Penso che potremo essere una bella coppia di doppio e potere far bene. Riguardo le Olimpiadi per me è una soddisfazione rappresentare l’Italia. Lo è sempre stato”, ha continuato il toscano.

Numero 1 e numero 17: il doppio italiano

Con l’annuncio ufficiale delle teste di serie per il torneo di tennis dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, l’attenzione è tutta per i grandi nomi che calcheranno i campi del Roland Garros dal 27 luglio al 4 agosto.

Tra i favoriti, l’Italia spicca con tre giocatori di punta: Jannik Sinner, il numero uno del tabellone maschile, Lorenzo Musetti, al quattordicesimo posto (e numero 17 nel ranking Atp), e Jasmine Paolini, quarta tra le donne. Sinner e Musetti, che hanno già avuto modo di testare la loro sintonia in campo, giocheranno insieme anche nel doppio.