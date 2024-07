Tutto meno che il tennis | Sinner fa il TRAPPER, dimenticato Wimbledon: il video social sta scatenando un polverone

Sta spopolando in rete un video che ritrae Jannik Sinner ma che non riguarda il suo talento tennistico, c’è chi lo critica

Contro Hanfamann è partito il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon, alla ricerca della vittoria del Secondo Slam della stagione e della carriera dopo gli Australian Open. Per il talento altoatesino, sulla strada per il trionfo nel torneo inglese, potrebbe incrociare nel turno successivo Matteo Berrettini per un derby italiano dall’esito tutt’altro che scontato dato che sull’erba l’avversario dà il meglio di sè.

Dopo Halle e il quarto torneo conquistato in questa prima metà di annata, le sensazioni per Sinner sono però molto positive. L’infortunio all’anca è stato messo del tutto alle spalle e c’è molta fiducia anche per le prestazioni su una superficie per lui non congeniale.

Il primo posto nel ranking mondiale sta galvanizzando l’azzurro che, salvo sorprese, resterà al comando della classifica maschile almeno fino alle Olimpiadi di Parigi previste tra un mese, dato l’importante distacco sui rivali Djokovic ed Alcaraz.

Il serbo ha recuperato da un problema fisico e si è allenato negli scorsi giorni proprio insieme a Jannik, con immagini che hanno sorpreso tutti gli appassionati, mentre lo spagnolo è il campione in carica di Wimbledon e proverà a fare il bis.

Un video con Sinner protagonista è diventato virale in rete

Intanto nelle ultime ore sta spopolando sui social un video che ritrae Jannik in un’esilarante spot pubblicitario in cui fa intravedere anche un lato ironico -tipico dei trapper- che tende a nascondere data la grande professionalità che dimostra anche nelle dichiarazioni.

Tanti sponsor hanno bussato alla sua porta dati gli exploit sportivi che sta compiendo e il campione italiano è impegnato anche su questo fronte, tra un torneo e un altro. Riguardo a questo filmato sono molti i commenti positivi ricevuti ma non sono mancate nemmeno critiche.

Cos’è questo video di Jannik vi prego, sto letteralmente amando pic.twitter.com/hV4RmcA2hu

— Glogla🫠 (@gloriaaaaa___) June 30, 2024

Gli italiani adorano Sinner e non solo per il suo talento

In generale Sinner ha però una nomea molto positiva agli occhi dell’opinione pubblica e non solo per le prestazioni fornite sul campo ma anche per il suo modo di comportarsi, per l’umiltà e la dedizione che mette in mostra.

Jannik ha avuto il merito di avvicinare tanti italiani al tennis che ha aumentato la propria popolarità grazie ai recenti successi dell’azzurro, a partire dalla vittoria della Coppa Davis lo scorso inverno.