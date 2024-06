Stanco e frustrato | Sinner non trattiene le lacrime: crollo e RESA definitiva annunciata poco fa

Arrivato all’apice della carriera Jannik Sinner si lascia andare, è stata una rincorsa faticosa, ha meditato il ritiro definitivo

La resa definitiva che per pochissimo non è arrivata, come scritto nella sua lettera. foto Sinner / Sinner

Jannik Sinner si è arreso nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz che poi ha vinto il Grande Slam francese. La rivincita sul Centrale di Parigi potrebbe esserci nella prima domenica d’agosto con il torneo valido per le Olimpiadi, con la speranza di una vittoria che porterebbe a una potenziale medaglia per l’Italia che l’altoatesino è orgoglioso di rappresentare, con il bis dopo la conquista della Coppa Davis.

Ma prima c’è la breve parentesi stagione sull’erba che culminerà con Wimbledon, in cui il nuovo numero 1 del ranking maschile dovrà dimostrare di meritarsi la vetta e difenderla dallo spagnolo che ha scavalcato Nole Djokovic che si è ritrovato in una settimana all’ultimo gradino del podio.

Un momento felice per Sinner che è tornato a grandi livelli dopo l’infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare gli Internazionali di Roma, rientrando in forma per lo Slam parigino.

Jannik Sinner ha condiviso nelle ultime ore sui propri canali social un’emozionante lettera indirizzata direttamente a quella prima posizione che tanto ha inseguito e che, da lunedì, è diventata realtà.

Sinner si mette a nudo ed emoziona sui social

Un obiettivo realizzato già all’età di 22 anni e sognato fin da bambino: “Caro numero 1, ho sempre guardato in alto, verso di te. Sei stato nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match“.

La vetta raggiunta passando però da periodi di sconforto: “Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso. Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: tu. Jannik”.

I meriti di Sinner e il record che ha battuto

I commenti sono stati molto positivi, con il lato umano e sensibile del tennista azzurro che è stato messo in evidenza dai suoi numerosi fan.

Merito di Jannik è stato quello di appassionare al tennis molti connazionali e di raggiungere un traguardo storico dato che è il primo italiano numero 1 dell’ATP.