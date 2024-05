Tacchinardi condanna Allegri: “Ha sbagliato lui, Giuntoli lo ha sempre difeso” | E su Montero… – ESCLUSIVA DOTSPORT

Un amore che dura ancora oggi. Alessio Tacchinardi sente ancora un legame molto stretto con la Juventus. Per anni ha difeso la maglia bianconera correndo più di tutti in mezzo al campo. Lui portava fisicità e quantità, gli altri portavano qualità e fantasia.

Lui però, ad anni di distanza, continua a seguire con interesse i risultati della Juventus: “Allegri ha chiuso bene con la vittoria della Coppa Italia – ci ha detto in esclusiva –. Ma poi la scena è stata pesante e brutta.”

UNA VITTORIA FATICATA – “Credo che le tensioni interne debbano restare tali. Allegri è alla Juve da tanti anni, i risultati nella seconda gestione non sono stati eccezionali. Anche in Coppa Italia la squadra ha faticato molto a ottenere la finale. Penso per esempio alle sfide con la Lazio.”

GIUNTOLI LO HA SEMPRE DIFESO – “Comprensibile quindi ci fossero delle idee differenti con Giuntoli, ma quelle sono cose che accadono spesso. Si devono affrontare e risolvere in privato. Infatti Giuntoli in pubblico ha sempre difeso il suo allenatore. Per questo secondo me Allegri ha sbagliato atteggiamento”.

SU MONTERO – “Lui è una bravissima persona, sono convinto possa diventare un grande allenatore, anche perché ha giocato ad altissimi livelli e ha avuto ottimi tecnici in carriera.”