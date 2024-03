Ammuffisce in panchina? Ci pagano per non farlo giocare | De Rossi, il talento ignorato cela un segreto contrattuale

Svelato il mistero su un giocatore della Roma poco utilizzato in questa stagione, snobbato da De Rossi come da Mourinho

Cinque vittorie su sei partite di campionato da quando Daniele De Rossi è diventato l’allenatore della Roma, subentrando a José Mourinho, esonerato dai Friedkin dopo che i giallorossi, a metà gennaio, erano piombati al nono posto in classifica, posizione ritenuta inaccettabile per una società che ambisce a qualificarsi alla prossima Champions League, obiettivo tenuto ancora in piedi dal nuovo tecnico, con il quarto posto che dista quattro lunghezze.

Con l’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma ci sono alcuni giocatori che hanno ritrovato il sorriso: Svilar è stato promosso titolare, Smalling è tornato titolare, capitan Lorenzo Pellegrini è rinato con un’incisività realizzativa che non ha mai avuto.

Contro il temibile Torino grande protagonista allo Stadio Olimpico è stato invece Paulo Dybala, autore di una pregevole doppietta grazie a un calcio di rigore e a due splendide conclusioni che hanno trafitto un incolpevole Milinkovic Savic.

Una squadra che sa lottare e soffrire, che tiene botta anche di fronte ad avversari più quotati, come è avvenuto contro l’Inter, nonostante la sconfitta, e questo legittima le quotazioni di una riconferma dell’ex bandiera romanista anche per la prossima stagione.

Renato Sanches torna in campo, venti minuti contro il Torino per lui

Anche Renato Sanches è tornato in campo contro il Torino, con il portoghese subentrato a venti minuti dalla conclusione dopo più di due mesi, dato che l’ultima partita disputata era stata prima di Natale a Bologna.

Hanno inciso anche le condizioni fisiche precarie ma spesso è stato bocciato sia dal tecnico portoghese che da quello azzurro. Renato Sanches è arrivato l’estate scorsa dal Psg in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo fissato a 11 milioni se giocherà il 55% delle partite, a 14 se farà il 75% delle presenze, ipotesi al momento molto lontana.

Renato Sanches, una carriera ostacolata dai problemi fisici

I problemi fisici sono stati una costante nella carriera di Sanches che non è mai riuscito a fare il salto di qualità definitivo. Uno dei papabili migliori talenti del calcio europeo quando ha esordito con il Benfica dieci anni fa, tanto da convincere il Bayern Monaco ad investire ben 35 milioni per il suo cartellino.

Poi per lui una parentesi in Inghilterra allo Swansea e quelle in Francia con il Lille e il PSG senza però mai diventare imprescindibile in mezzo al campo.