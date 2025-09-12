Juve-Inter: Tudor avanza con il 3-5-2, Koopmeiners pronto a partire titolare

Con Conceiçao ancora in dubbio, il tecnico croato pensa ad un cambio modulo e affida il centrocampo all’olandese.

Igor Tudor studia la formazione migliore per il Derby d’Italia: l’assenza di Conceiçao, che si allena a parte, apre la strada a una revisione tattica. L’ipotesi di partenza è il 3-5-2, con Koopmeiners in netto vantaggio per un posto da titolare. L’obiettivo è costruire una Juventus equilibrata, pronta a contrastare le qualità dell’Inter.

Come cambia il centrocampo: ruolo chiave per Koopmeiners

Koopmeiners, fresco dagli impegni con la Nazionale, potrebbe essere il grande protagonista. Sarà uno dei tre centrocampisti insieme a Locatelli e Thuram, oppure agirà più avanzato vicino a Yildiz, dietro a Jonathan David. In assenza di Conceiçao, Tudor cerca equilibrio: il nuovo arrivo dovrà muoversi tra fasi difensive e offensive, come un pendolo, per offrire supporto sia alla costruzione che alla pressione alta.

Linea difensiva confermata e attacco: chi gioca

In difesa si va verso il terzetto con Gatti, Bremer e Kelly. Sulle fasce, Kalulu dovrebbe restare sulla destra, mentre a sinistra è favorito João Mário. In attacco il duo titolare potrebbe essere Jonathan David affiancato da Yildiz. Zhegrova rimane in panchina, così come l’altro nuovo acquisto, Openda, pronto eventualmente a subentrare e dare vivacità nella seconda parte della gara.