Niang fuori lista: esclusione sorprendente nei play‑out della Sampdoria

L’attaccante senegalese non convocato per la sfida di andata a Salerno: scelta tecnica e attriti interni segnano la svolta

Decisione tecnica e clima tesissimo nello spogliatoio

M’Baye Niang non sarà tra i convocati della Sampdoria per la delicata trasferta a Salerno, match di andata del play‑out. Non si tratta di un problema fisico, ma di una scelta netta dello staff tecnico. Nonostante il recente reintegro in gruppo, la decisione di escluderlo dalla rosa è figlia di un clima surriscaldato dentro lo spogliatoio. Il suo errore decisivo nella trasferta di Castellammare e alcuni atteggiamenti considerati poco professionali hanno creato tensione tra i compagni, oltre a un acceso scontro con il direttore sportivo, che sembra aver definitivamente incrinato il rapporto.

Sul terreno dell’Arechi, quindi, Alberico Evani ha scelto di puntare su altre soluzioni offensive, lasciando il senegalese ai margini dell’undici iniziale. Una presa di posizione che, pur dolorosa, mira a rafforzare la compattezza di squadra in uno dei momenti più delicati della stagione.

Futuro incerto e svolta da agenti

Il contratto di Niang è in scadenza il prossimo 30 giugno, e la scelta dell’attaccante di cambiare procuratore – affidandosi a Federico Pastorello – lascia intendere chiaramente che una separazione dalla Sampdoria sia ormai alle porte. Il nuovo agente ha già sottolineato l’intenzione di “scrivere un nuovo capitolo” nella carriera del suo assistito, segnalando apertamente la volontà di guardare altrove. Sirene dalla Serie B – in particolare da club come Frosinone e Reggiana – già si fanno sentire, pronte a offrire a Niang un’altra chance, con l’opportunità di ritrovare spazio e protagonismo.

Il suo futuro appare segnato: un addio quasi certo quest’estate, seppur legato all’esito sportivo della Sampdoria nei play‑out. Il club, dal canto suo, sembra pronto a voltare pagina e a costruire un attacco senza di lui, affidandosi esclusivamente ai giocatori percepiti come più affidabili sotto il profilo tecnico e umano.

In definitiva, l’esclusione di Niang rappresenta il punto di svolta di una stagione complicata. Il suo futuro è in bilico, segnato da tensioni, scelte societarie e un mercato estivo che potrebbe riportarlo lontano da Genova. Una maturazione forzata, che potrebbe portarlo a rilanciarsi altrove, con una lezione pesante sulla necessità di equilibrio tra talento e comportamento.