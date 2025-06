De Bruyne al Napoli: c’è il sì definitivo, contratto biennale e visite mediche imminenti

Stop alle speculazioni, ora è tutto fatto: il campione lascia Manchester City a parametro zero, pronto ad iniziare l’avventura partenopea sotto Conte.

Ultimo via libera e visite mediche fissate

Napoli ha ottenuto l’ok finale da Kevin De Bruyne, che saluta il Manchester City dopo un decennio ricco di successi e approda a Napoli a parametro zero. L’ex stella dei Citizen firmerà un contratto valido per due stagioni, con opzione per un’altra, garantendo così continuità al centrocampo partenopeo.

Le visite mediche sono attese a Roma già giovedì, appena conclusi gli impegni con la nazionale: sarà l’ultimo passaggio formale prima dell’annuncio ufficiale. Dopo l’ok sui diritti d’immagine, firmare sarà solo una formalità: poi De Bruyne potrà aggregarsi al gruppo azzurro in vista del ritiro e della nuova serie A.

Scelta strategica, motivazioni e impatto sull’organico

Nonostante offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita, De Bruyne ha scelto Napoli per ragioni tecniche e familiari, ispirato anche dal compatriota Lukaku, già in azzurro. La presenza di un top player come lui garantisce a Conte un centrocampo di livello mondiale, in grado di competere su più fronti.

La dirigenza ha accelerato sul mercato: la chiusura di De Bruyne ha raggiunto il 95% secondo le valutazioni, con la definizione del contratto avvenuta nei giorni scorsi e l’unico ostacolo rimasto risolto . Inoltre, il suo arrivo segue l’acquisto già ufficiale di Luca Marianucci da Empoli, segnale di una strategia d’investimento ben delineata.

Verso una nuova era azzurra

L’operazione De Bruyne spalanca una nuova pagina nella storia del Napoli post-Scudetto. Con un playmaker del suo calibro, l’obiettivo Champions tornerà protagonista mentre la squadra si prepara con ambizione per l’Europa. L’arrivo di De Bruyne non è solo un colpo di mercato: simboleggia una svolta, un salto di qualità nel dna del club.

Ora si attende solo l’ufficialità e le foto del transfer day: il resto lo farà il campo, dove le visioni del belga potrebbero cambiare le trame tattiche di Conte e aprire un nuovo capitolo nella corsa azzurra verso i grandi palcoscenici.