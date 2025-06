Ancelotti fa festa a San Paolo: Brasile ai Mondiali grazie a Vinícius

Nel giorno del 66° compleanno del CT, la Seleção conquista il pass per il 2026: decisivo il gol di Vinícius Jr, che lo dedica in modo emozionante.

Missione compiuta nel giorno simbolico

Carlo Ancelotti ha centrato il primo grande obiettivo sulla panchina della nazionale brasiliana proprio nella serata del suo 66° compleanno. Con una vittoria per 1-0 sul Paraguay alla Neo Química Arena di San Paolo, il Brasile si assicura il pass diretto ai Mondiali 2026 in Nord America. Il successo è arrivato con due turni di anticipo, portando i verdeoro al terzo posto nelle qualificazioni sudamericane con 25 punti in 16 gare .

Un traguardo importante, frutto di una difesa solida e di un attacco dinamico basato sul 4‑2‑4, schema voluto dal tecnico italiano per stimolare pressione e compattezza. Dopo un primo tempo dominato, il Brasile ha rallentato nella seconda frazione, ma ha comunque mantenuto il controllo della partita .

Vinícius e l’abbraccio al mentore

A decidere la sfida è stato Vinícius Jr, figlio dell’esperienza maturata al Real Madrid. L’assist è arrivato da Matheus Cunha, che ha recuperato palla in area, consentendo al numero 7 verdeoro di firmare il primo gol dell’era Ancelotti. L’attaccante, festeggiando, si è precipitato ad abbracciare il CT e ha dedicato la rete proprio a lui con un sentito “È per te”, suggellando un momento di grande complicità .

Proprio Vinícius è stato indicato da Ancelotti come elemento fondamentale per elevare il livello del Brasile, grazie alla sua capacità di destabilizzare le difese avversarie .

Una base solida per crescere

Ancelotti ha commentato la qualificazione definendola un regalo speciale e sottolineando l’importanza di continuare a lavorare con umiltà e concentrazione nei mesi che precedono il Mondiale. Ha elogiato anche il contributo di centrocampisti come Casemiro e Bruno Guimarães, mentre ha rivelato che Neymar è passato a trovare la squadra in albergo prima della partita.

Con la qualificazione già in tasca, il Brasile potrà affrontare gli ultimi due impegni – contro Bolivia e un’altra avversaria – con la serenità necessaria per consolidare la strategia e intensificare la preparazione verso il 2026 .

In sintesi, Ancelotti ha iniziato la sua avventura sulla panchina verdeoro con una vittoria di peso, ottenuta nel giorno della sua festa. Il gol commovente di Vinícius, ispirato dal suo allenatore, rafforza la sensazione che la nuova avventura della Seleção ha inizio con il piede giusto – e con un abbraccio che vale più di mille vittorie.