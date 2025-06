Moise Kean e la Fiorentina: un futuro insieme oltre la clausola

L’attaccante esprime il desiderio di restare a Firenze; il club lavora per rimuovere la clausola rescissoria da 52 milioni.

Kean: un legame forte con la maglia viola

Moise Kean ha manifestato chiaramente la sua volontà di proseguire l’avventura con la Fiorentina, esprimendo il desiderio di restare nel club toscano anche dopo l’ultima partita di campionato a Udine. Nonostante un infortunio muscolare che lo ha escluso dalla nazionale, l’attaccante classe 2000 ha ribadito il suo attaccamento alla squadra, dove ha trovato spazio e fiducia, segnando 25 gol stagionali e diventando un punto di riferimento per i tifosi.

La clausola rescissoria e le trattative in corso

Attualmente, il contratto di Kean prevede una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, attivabile dal 1° al 15 luglio, che potrebbe permettere ad altri club di acquisire il giocatore senza trattative con la Fiorentina. Per evitare questa possibilità, la dirigenza viola sta lavorando per rinegoziare il contratto, con l’obiettivo di eliminare la clausola e garantire la permanenza dell’attaccante.

La volontà di Kean di restare a Firenze rappresenta un elemento fondamentale per la dirigenza, che vede in lui il simbolo della nuova Fiorentina. Le trattative in corso mirano a consolidare questo legame, assicurando un futuro comune tra il giocatore e il club.