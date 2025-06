Leonardo Balerdi nel mirino della Juventus: il difensore argentino che mette tutti d’accordo

Il centrale del Marsiglia, già allenato da Tudor e con passaporto italiano, rappresenta un’opzione concreta per rinforzare la difesa bianconera.

Un profilo che convince la dirigenza juventina

Leonardo Balerdi, attuale capitano dell’Olympique Marsiglia, è emerso come uno dei principali obiettivi della Juventus per rafforzare il reparto difensivo. Il 26enne argentino, già allenato da Igor Tudor durante la stagione 2022-2023, ha lasciato un’impressione positiva sull’allenatore croato, che ne apprezza la versatilità e l’intelligenza tattica. Anche Giorgio Chiellini, figura di riferimento nella dirigenza bianconera, ha espresso pareri favorevoli sul giocatore, mentre il direttore generale Damien Comolli, che ha avuto modo di osservare Balerdi ai tempi della sua presidenza al Tolosa, vede nel difensore un elemento di valore per il progetto juventino .

La Juventus, inoltre, può contare su ottimi rapporti con il club francese: il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, ha un passato da capo scout proprio a Torino, e il direttore sportivo Medhi Benatia è un ex compagno di squadra di Chiellini. Queste connessioni potrebbero facilitare eventuali trattative tra le due società .

Versatilità e vantaggi logistici

Balerdi è un difensore centrale che può adattarsi a diversi ruoli nella linea a tre, giocando sia al centro che sulle fasce. La sua esperienza in Ligue 1 e la capacità di leggere il gioco lo rendono un candidato ideale per affiancare Bremer e alternarsi con Kalulu o Gatti nella retroguardia juventina. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal doppio passaporto argentino e italiano del giocatore, che permetterebbe alla Juventus di non occupare slot per extracomunitari nel caso di un suo ingaggio .

Nonostante il forte interesse bianconero, la concorrenza non manca: anche la Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, ha mostrato interesse per Balerdi, già seguito ai tempi dell’Atalanta. Tuttavia, la Juventus sembra avere un vantaggio grazie ai legami consolidati con il Marsiglia e alla stima reciproca tra le dirigenze .

Con un contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, Leonardo Balerdi rappresenta una soluzione interessante per la Juventus, che cerca di rafforzare la difesa con un profilo giovane ma già esperto a livello internazionale.