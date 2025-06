Simone Inzaghi nuovo allenatore dell’Al Hilal: contratto da 26 milioni a stagione

Dopo l’addio all’Inter, il tecnico piacentino approda in Arabia Saudita con un biennale da record.

Un nuovo capitolo in Medio Oriente

Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Hilal, club di punta della Saudi Pro League. L’annuncio è arrivato il 4 giugno 2025, a seguito della rescissione consensuale con l’Inter, maturata dopo la pesante sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Il tecnico italiano ha firmato un contratto biennale, con un ingaggio netto di 26 milioni di euro a stagione, che lo colloca tra gli allenatori più pagati al mondo.

L’accordo è stato siglato a Parigi, dove Inzaghi ha incontrato i vertici del club saudita. Successivamente, il tecnico si è recato in Arabia Saudita per prendere contatto con la nuova realtà e iniziare a pianificare il lavoro con la squadra.

Obiettivi ambiziosi e debutto imminente

L’Al Hilal, che vanta 19 titoli nazionali e 4 Champions asiatiche, ha grandi aspettative per la nuova stagione, puntando a riconquistare la supremazia in patria e a livello continentale. Il debutto ufficiale di Inzaghi è previsto per il 18 giugno 2025, quando la squadra affronterà il Real Madrid nel primo match del Mondiale per Club, in programma al Hard Rock Stadium di Miami.

La rosa dell’Al Hilal è composta da giocatori di livello internazionale, tra cui Sergej Milinković-Savić, già allenato da Inzaghi alla Lazio, Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Rúben Neves, Malcom, Aleksandar Mitrović e il portiere Bono. Con un mix di esperienza e talento, il tecnico italiano avrà l’opportunità di plasmare una squadra competitiva su tutti i fronti.

L’approdo di Inzaghi in Arabia Saudita rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita del calcio saudita, che negli ultimi anni ha attratto numerosi campioni e allenatori di fama mondiale. Per il tecnico piacentino, si apre una nuova sfida, con l’obiettivo di lasciare il segno anche nel panorama calcistico mediorientale.