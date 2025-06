Pierre Kalulu resta alla Juventus: ufficial

Il difensore francese firma fino al 2029.

Operazione da oltre 17 milioni di euro

La Juventus ha ufficializzato il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan. Il difensore francese, arrivato a Torino nell’estate 2024 in prestito oneroso da 3,3 milioni di euro, è stato acquistato a titolo definitivo per 14 milioni di euro, pagabili in tre esercizi. A questi si aggiungono 0,3 milioni di euro di oneri accessori e bonus fino a un massimo di 3 milioni di euro legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il costo complessivo dell’operazione potrebbe quindi superare i 17 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, incassa una cifra significativa per un giocatore che, nella stagione precedente al trasferimento, aveva trovato poco spazio a causa di infortuni e scelte tecniche. Il club rossonero potrà reinvestire l’importo ricevuto per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Prestazioni convincenti e futuro in bianconero

Nel corso della stagione 2024-2025, Kalulu ha collezionato 39 presenze con la maglia bianconera, segnando un gol nel pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Le sue prestazioni solide e affidabili hanno convinto la dirigenza juventina a puntare su di lui anche per il futuro. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con uno stipendio netto di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Attualmente impegnato con la nazionale francese, Kalulu tornerà a disposizione della Juventus per preparare i prossimi impegni, tra cui il Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove la squadra affronterà l’Al Ain, il Wydad Casablanca e il Manchester City.

Con questo riscatto, la Juventus consolida il reparto difensivo, assicurandosi un giocatore giovane ma già esperto, in grado di offrire qualità e versatilità alla retroguardia bianconera.