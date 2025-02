Ultim’ora, VERSTAPPEN PENALIZZATO: Mondiale Formula 1 alterato, cambia la classifica e la stagione 2024

Il campione del mondo in carica di Formula Uno Max Verstappen rischia di partire con il piede sbagliato nella nuova stagione

L’attesa è sempre più spasmodica tra i tifosi e gli appassionati di automobilismo. Tra poco più di tre settimane sul circuito di Melbourne in Australia avrà inizio il mondiale di Formula Uno 2025, l’evento più atteso della stagione motoristica.

Si parte con la novità più elettrizzante e suggestiva, vale a dire l’approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari. Il fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo sogna di centrare l’ottavo titolo iridato proprio alla guida di una Rossa.

I sostenitori del Cavallino Rampante già scalpitano in vista di una stagione che potrebbe regalare grandi soddisfazioni, magari proprio la conquista di quel mondiale piloti che nella scuderia di Maranello manca da diciotto anni.

Intanto per la Ferrari e le altre avversarie della Red Bull arriva subito un buona notizia: il campione in carica Max Verstappen, a caccia del quinto successo consecutivo, rischia di andare incontro ad una partenza ad handicap.

Verstappen, che disastro: partenza a rilento

Il fuoriclasse olandese infatti è vittima, se così si può dire, di un sistema che la FIA, la Federazione Internazionale, ha creato ben undici anni fa. Si tratta della cosiddetta classifica delle penalità che riguarda tutti i piloti di Formula Uno.

Questo meccanismo attribuisce ad ogni pilota 12 punti, una dote che viene però decurtata in caso di sanzioni subite nel corso della stagione agonistica. Nel caso in cui in un anno intero un pilota esaurisca i punti a disposizione, può incorrere nella squalifica per un Gran Premio.

Verstappen è nei guai, i numeri parlano chiaro: la Ferrari esulta

Nelle prime dieci edizioni del mondiale in cui è stato in vigore il nuovo regolamento nessun pilota è arrivato a superare la soglia massima, ma c’è da considerare l’aumento graduale del numero dei Gran Premi. Max Verstappen ha già otto punti di penalità, si ritrova cioè a quattro lunghezze dalla potenziale squalifica. E nel suo caso il primo recupero di punti avverrà solo alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna.

Ciò significa che il pilota della Red Bull dovrà affrontare ben undici gare con la consapevolezza di potersi permettere una sola penalità. Uno scenario non proprio rassicurante per il tetra campione iridato soprattutto se Verstappen dovesse rimanere coinvolto in qualche duello serrato come quelli andati in scena lo scorso anno con Norris in Austria e Messico e con Piastri a Yas Marina.