Ultim’ora Ferrari, a Maranello hanno scelto LUI come pilota: HAMILTON lo scopre dai GIORNALI

I tifosi della Ferrari sognano la conquista del titolo mondiale di Formula Uno. Lewis Hamilton intanto ha fatto una sgradevole scoperta

Era da tempo che non si respirava un’attesa simile per un mondiale di Formula Uno. I tifosi della Ferrari in particolare non vedono l’ora di assistere all’esordio di Lewis Hamilton alla guida della Rossa.

Il quarantenne fuoriclasse inglese ha scelto di trasferirsi a Maranello animato da un unico obiettivo, la conquista dell’ottavo titolo iridato della sua fin qui straordinaria carriera. Dopo aver portato al successo prima la McLaren e poi la Mercedes, Sir Lewis vuole far riaprire la bacheca della Ferrari dopo un digiuno che dura da diciotto anni.

Nonostante l’ingaggio del sette volte campione del mondo non sarà facile per la scuderia modenese tornare ai vertici del Circus iridato. La concorrenza è tanto agguerrita quanto qualificata, dalla Red Bull del campione in carica Max Verstappen alla ritrovata McLaren di due grandi talenti come Norris e Piastri.

A Maranello però si respira un ottimismo che tempo non si avvertiva. Anche perché nel frattempo proseguono le grandi manovra in vista della nuova stagione che prenderà il via domenica 16 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne.

Ferrari, Hamilton resta senza parole: non se l’aspettava

Circola in realtà tra molti addetti ai lavori un po’ di scetticismo in merito alla stagione della Ferrari: la presenza di due autentiche prime guide come Hamilton e Leclerc è considerata un ostacolo alla crescita e alle legittime ambizioni della Rossa.

Un’ipotesi tutto sommato plausibile ed è per questo che i vertici del Cavallino Rampante potrebbero un giorno sostituire il pilota monegasco con un altro driver disposto più di lui a interpretare il ruolo di ‘guardia del corpo‘ del fuoriclasse inglese.

Ferrari, la sorpresa è dietro l’angolo: tifosi senza parole

Uno dei candidati più autorevoli in tal senso è il cinese Guanyu Zhou che dopo aver chiuso la sua avventura triennale alla guida della Sauber ha accettato la proposta della Ferrari di affiancare Giovinazzi come terzo pilota.

Zhou sarà dunque la prima riserva, pronto nel caso a sostituire chi tra Leclerc ed Hamilton dovesse eventualmente dare forfait. Un’opzione che a Maranello nessuno si augura ma che in questa Formula Uno così impegnativa non si può escludere a priori.