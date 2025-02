“Sinner ci racconti di un anno fa?”, Kyrgios proprio non ce la fa e ‘rosica’ | Il duello social spacca

La splendida vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open ha mandato su tutte le furie i suoi tanti detrattori. Infuria la polemica.

È il destino che accomuna quasi tutti i grandi campioni dello sport, quello di vedere crescere con il passare del tempo il numero di falsi amici e di sinceri nemici. È accaduto a molti e succederà sempre. E una disciplina come il tennis non fa eccezione.

Anzi, proprio uno sport individuale come il tennis ha visto nascere e fiorire alcune delle rivalità più epoche della storia dello sport. Da quella leggendaria degli anni settanta tra John McEnroe e Bjorn Borg, trasformatasi nel tempo in una sincera amicizia a quella molto più feroce tra lo stesso americano e il suo connazionale Jimmy Connors.

Non è un caso che Jimbo fosse definito ‘insopportabile‘ da molti suoi colleghi e rivali. Aggressivo, sfrontato, a tratti provocatorio, l’ex numero uno del mondo era capace di far saltare i nervi anche a una sfinge come Borg, lo svedese di ghiaccio.

Molto più di recente è la grande rivalità accesasi tra i cosiddetti ‘big three’ del tennis mondiale. Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic hanno dato vita a sfide a dir poco memorabili in campo e a qualche scontro dialettico fuori. In realtà è sempre stato il serbo a punzecchiare gli altri due: il fenomeno di Basilea e il guerriero di Maiorca sono sempre stati ottimi amici.

Sinner, tra rivalità vere e presunte

Tra le nuove leve della racchetta la rivalità più accesa e di più alto livello, all’insegna però di una profonda stima reciproca, è quella tra Carlos Alcaraz e il ‘nostro’ Jannik Sinner. Il talento di Murcia ha già conquistato quattro titoli del Grande Slam, il fuoriclasse azzurro tre.

Paradossalmente però gli attacchi più feroci nei confronti del fenomenale altoatesino non giungono da chi vorrebbe scalzarlo dal trono di numero uno del tennis mondiale, ma da chi ampiamente sconfitto sul campo cerca riscatto aizzando polemiche sui social.

Sinner, la rabbia di Kyrgios non conosce confini

Il profilo perfetto da questo punto di vista è quello dell’australiano Nick Kyrgios, che nei confronti di Sinner ha scatenato un’autentica campagna diffamatoria. La nota vicenda del doping è il pretesto per attaccare il tennista italiano. Come accaduto ad esempio qualche giorno fa, in occasione dell’annuncio da parte del tennista azzurro dell’apertura di un suo canale Youtube.

Puntuale come un orologio svizzero è arrivato il commento al veleno del tennista di Canberra. “Sinner, puoi raccontarci il dietro le quinte di quello che è successo un anno fa? Chiedo per un amico“. Il riferimento evidente è alla vicenda del Clostebol, sul quale l’australiano ha più volte punzecchiato il numero uno al mondo. Il diretto interessato però fa spallucce e tira dritto per la sua strada, per continuare a vincere.