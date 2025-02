Sinner volta le spalle all’Italia: la decisione è definitiva | Non si torna indietro

Non si sono ancora spenti i riflettori sull’ennesimo trionfo di Jannik Sinner. Ma nelle ultime ore è deflagrata una nuova polemica

Il terzo Grande Slam della sua ancora giovanissima carriera ha un sapore del tutto particolare. Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner si è aggiudicato gli Australian Open, mostrando una superiorità a dir poco schiacciante nei confronti di tutti i i suoi avversari.

L’irrisoria facilità con la quale si è sbarazzato di un giocatore del livello di Alexander Zverev, numero due del ranking Atp, ha destato l’ammirazione di rivali, addetti ai lavori e tifosi. Il fuoriclasse altoatesino ha colpito per la particolare sicurezza di cui ha fatto sfoggio durante tutto il torneo australiano.

Sicuro, determinato e sereno: stati d’animo che accompagnano Sinner in ogni grande torneo nonostante pesi come un macigno la spada di Damocle del processo per il caso del Clostebol che sarà celebrato a metà aprile davanti al TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Il rischio di una squalifica, va detto, è ancora concreto, ma negli ultimi giorni sta prendendo piede una corposa campagna mediatica a favore di Sinner, volta a ribadire e a sottolineare l’innocenza del giovane tennista azzurro.

Sinner, la polemica non riguarda il doping: attacco ingiustificato

Nelle ultime ore però una nuova polemica è deflagrata intorno al tennista più forte del mondo, una critica che gli è stata rivolta e che soprattutto sui social ha assunto le dimensioni di un vero e proprio scontro senza quartiere tra opposte fazioni.

Com’è noto Jannik Sinner ha declinato l’invito a prendere parte alle celebrazioni al Quirinale per la conquista della Coppa Davis, la seconda consecutiva ottenuta dalla Nazionale italiana nello scorso mese di novembre.

Sinner, i social sono in ebollizione: tutti i dettagli

La decisione assunta dal tennista di San Candido, pare tra l’altro su esplicito consiglio dei medici, è stata oggetto di pesanti critiche: “Ci sono eventi ai quali è doveroso partecipare: se ti invita il Presidente della Repubblica devi andare e basta“.

Questo è il leit motiv che da giorni agita il web e le piattaforme social. C’è anche chi però giustifica l’assenza del campione di San Candido dalle celebrazioni al Quirinale: “I medici gli hanno consigliato di non andare, non aveva altra scelta. Ricordiamoci poi che ha accusato un malore durante il torneo”.