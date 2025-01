Nainggolan, spunta il clamoroso socio d’affari: così eludevano i controlli | Milioni di euro in ballo

Ha sconvolto tutti la notizia dell’arresto avvenuto in Belgio di Radja Nainggolan: accuse pesantissime. Rischia di restare a lungo in carcere

Uno shock, uno schiaffo in faccia all’improvviso. È questo l’effetto che ha avuto su milioni di tifosi e appassionati di calcio la notizia del clamoroso arresto di Radja Nainggolan avvenuto in Belgio nella giornata di lunedì.

Sul capo dell’ex centrocampista di Cagliari, Roma ed Inter pende la pesantissima accusa di far parte di un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico su scala internazionale. Un’ipotesi di reato che se provata potrebbe costargli diversi anni di carcere.

Nel corso della sua carriera, in particolare tra le file del Cagliari e nei quattro anni e mezzo trascorsi alla Roma, il centrocampista di origine indonesiana ha fornito in campo un rendimento di altissimo livello contribuendo alla crescita esponenziale di rossoblù e giallorossi.

Fuori dal terreno di gioco però il suo è stato un cammino fatto di eccessi e di qualche vizio di troppo. Il passato del centrocampista di Anversa, soprattutto quello più recente, evidenzia alcuni comportamenti non sempre irreprensibili.

Nainggolan, i precedenti sono poco incoraggianti: tifosi sconvolti

Nainggolan era già finito agli arresti nel 2022 proprio ad Anversa per guida senza patente, la quale gli era stata ritirata per guida in stato di ebrezza nel 2021. Anche durante il suo percorso in Italia il centrocampista aveva fatto parlare di sé per alcuni eccessi più che censurabili.

Il più discusso durante una vigilia di Capodanno, nella stagione 2017-2018, quando pubblicò sui social un video in cui si mostrava visibilmente ubriaco mentre urlava insulti e bestemmie di ogni genere. Tutti atteggiamenti censurabili, ma niente a che vedere con quanto accaduto due giorni fa.

Naingolan, l’accusa di narcotraffico è agghiacciante: i dettagli

Nainggolan è stato tratto in arresto dalla polizia belga per ordine della magistratura che ha concluso un’indagine su un traffico internazionale di droga. Il blitz in questione ha portato all’arresto anche di altre 15 persone e al ritrovamento di cocaina e armi.

In particolare gli agenti nel corso di questa operazione hanno sequestrato quasi 3 chili di cocaina, due giubbotti antiproiettile e molteplici armi. Sono stati inoltre ritrovati più di 370 mila euro in contanti, oltre a gioielli e orologi di lusso. L’avvocato di Nainggolan ha definito ‘del tutto estraneo a questa rete criminale il suo assistito e ha chiarito come l’ex nazionale belga abbia risposto a tutte le domande che gli sono state poste.